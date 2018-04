La gauche hors PS veut construire "un rapport de force large" face à Macron

publié le 06/04/2018 à 02:47

Les gauches s'unissent pour la SNCF. Des responsables de la gauche hors PS, étaient en déplacement ensemble ce jeudi 5 avril dans la Somme et la Seine-Maritime pour la défense du rail. Ils veulent construire un rapport de force extrêmement large" face "au pouvoir autoritaire de Macron".



Pierre Laurent et Sébastien Jumel (PCF), Olivier Besancenot (NPA), Benoît Hamon (Génération.s), François Ruffin et Éric Cocquerel (LFI) se sont retrouvés à Woincourt (Somme), situé entre Abbeville et Le Tréport (Seine-Maritime), étape d'une ligne ferroviaire, selon eux menacée de disparition par la réforme de la SNCF.



"Cette ligne, c'est le symbole des 9.000 km de lignes qui disparaîtront si la réforme passe", a affirmé le secrétaire général du PCF. "Ces lignes de proximité sont au coeur de la bataille du service public, un service public qui n'a de sens que s'il met les citoyens à égalité", a-t-il insisté.

François Ruffin veut une manifestation le 5 mai

Ces représentants de la gauche souhaitent un front social uni. Pierre Laurent, approuvé par ses collègues, veut "construire un rapport de force extrêmement large" face au "pouvoir autoritaire de Macron". Pour Éric Cocquerel, député LFI, "cette bataille" contre la réforme de la SNCF est celle "qu'on ne peut pas se permettre de perdre. Parce que sinon, c'est la fin de l'état social, cet état social que Macron veut casser".

Avec la réforme du Rail, "Macron a parlé trop vite, trop fort", affirme de son côté Olivier Besancenot. "Il a voulu jouer Thatcher (ndlr Margaret Thatcher, l'ex-Première ministre britannique auteure de réformes sociales radicales à la fin des années 70). Il prend tout le monde de haut mais ça ne passe plus aussi facilement auprès de la société française".

"Ce qui se joue ici est bien plus que la bataille pour la SNCF", assure le patron de Génération.s Benoît Hamon. Tous veulent réfléchir à la proposition de François Ruffin, député LFI, d'une "grande manifestation nationale" le 5 mai, pour "faire sa fête à Macron". Pierre Laurent notamment va "consulter" les militants dans les fédérations de son parti,



Olivier Besancenot veut que la proposition soit mise sur la table "dans un cadre unitaire", le 10 avril. "J'entends bien taper sur le même clou avec tous ceux qui aujourd'hui sont opposés à cette grande casse du service public qui s'opère", a assuré le fondateur de Génération.s au micro de BFMTV. "Nous continuerons ce tour des petites villes là où le service du rail va disparaître", a assuré Benoît Hamon.

Tres belle journée de mobilisation aux côtés des usagers, cheminots et élus contre la fermeture programmée de la ligne Abbeville/Le Treport. La gauche unie défend le service public et l'égalité partout. pic.twitter.com/FYvWSdjQVl — Benoît Hamon (@benoithamon) 5 avril 2018