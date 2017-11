publié le 02/11/2017 à 08:38

"Pour l'instant, c'est [Macron] qui a le point". Cette petite phrase de Jean-Luc Mélenchon, fin octobre, n'est pas passée inaperçue. Elle traduit un constat d'échec de l'opposition face à l'exécutif parvenu à faire passer ses réformes sans encombres. Éric Coquerel, député de la France insoumise, partage cette analyse "lucide".



"On constate une chose. Au moment où je parle, nous n'avons pas réussi - les oppositions politiques que nous représentons, sociales que représentent les syndicats, les mouvements de jeunesse - à bloquer un projet antisocial, inégal et d'austérité incomparable dans la Ve République", lance-t-il, jeudi 2 novembre, au micro de RTL.

La France insoumise est donc consciente de ne pas avoir su mobiliser les foules dans la rue, pour contester notamment la réforme par ordonnances du Code du travail. "Pour l'instant, ce n'est pas au niveau nécessaire", ajoute Éric Coquerel, insistant sur l'importance de "la question de la mobilisation sociale qui fait partie de la démocratie".



Éric Coquerel assure pourtant que les 17 parlementaires insoumis et les communistes ont "fait le job à l'Assemblée", mais reconnaît qu'ils ne font pas le poids face à la majorité présidentielle : "On peut résister, argumenter, mais on n'est pas de taille à lutter contre plus de 300 députés".