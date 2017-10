publié le 30/10/2017 à 14:52

Avantage Macron. Cinq mois après l'élection présidentielle, Jean-Luc Mélenchon fait un aveu d'échec. Le leader de la France insoumise estime que le chef de l'État a réussi à mettre en place ses "réformes libérales" et que l'opposition n'a pas réussi à mobiliser les foules dans les rues pour contrer l'action de l'exécutif, notamment la réforme par ordonnances du Code du travail.



"On est obligé de le constater : M. Macron s'en est d'ailleurs vanté dans son interview. Il a dit : 'J'y suis arrivé en cinq mois'. Bon, il y est arrivé. Pour l'instant, c'est lui qui a le point. Faut pas chercher à le cacher, parce que si on raconte des histoires, on n'est pas crédible", a déclaré le leader de la France insoumise, au cours d'un déplacement en Grèce.

Si Emmanuel Macron mène à l'heure actuelle, Jean-Luc Mélenchon souligne que le match n'est pas terminé. "On peut espérer reprendre le point. Et c'est clair que si la jeunesse se met en mouvement, ça y est, c'est parti, mais c'est pas le cas", a poursuivi le député des Bouches-du-Rhône.