Jean-Luc Mélenchon se rendra en Russie pour des commémorations le 9 mai

publié le 04/05/2018 à 17:57

Jean-Luc Mélenchon a annoncé vendredi 4 mai qu'il participerait en Russie "au défilé des immortels", du 9 mai commémorant les soldats morts ou qui ont servi dans l'Armée rouge pendant la Seconde Guerre mondiale, pour marquer "une forme de fraternité" envers "le peuple russe".



"Je vais en Russie le jour de la date anniversaire de la victoire de l'Armée rouge sur les nazis", a expliqué le chef de file des députés de la France insoumise (FI) lors d'une conférence de presse. "Il me semble que c'est le bon moment pour montrer au peuple russe, pas aux autorités (...), une forme de fraternité, une forme d'empathie, de sympathie active, dans un moment qui compte beaucoup dans l'histoire russe", a expliqué l'ex-candidat à la présidentielle.

"Il y a une manifestation que je trouve magnifique et émouvante, c'est le défilé des immortels. On défile en portant une pancarte sur laquelle il y a la photo d'un parent qui est mort pendant la guerre ou qui a servi une unité de combat pendant la guerre", a expliqué le député des Bouches-du-Rhône, précisant qu'il n'irait "pas au défilé de la place Rouge".

"Rompre avec l'atmosphère de Guerre Froide"

Plus généralement, le député FI a jugé "important d'aller en Russie". "Je veux montrer par moi-même la nécessité de rompre l'atmosphère de Guerre Froide qui a été rétablie par les idéologues qui sont dans la mouvance atlantiste et nord-américaine".



"Nous allons au-devant de très grandes violences entre l'Iran, Israël, l'Arabie saoudite, la Turquie, dans cette région du monde, et comme certains de ces pays ont des frontières communes avec la Russie, il est important qu'on manifeste que le monde entier n'est pas en noir et blanc", a-t-il analysé. "Les Russes sont des amis, les Russes sont des partenaires, bien sûr on a avec eux des tas de discussions à avoir mais il ne faut jamais perdre ça de vue", a-t-il plaidé.



Jean-Luc Mélenchon, qui partira "lundi soir ou mardi matin" a également annoncé qu'il avait prévu de rencontrer, "Sergueï Oudaltsov, le président du Front de gauche russe", mais qu'il ne s'associerait pas à une manifestation organisée par ce dernier contre le pouvoir en place lundi selon Jean-Luc Mélenchon. "Je pense que ça ne serait pas bienvenu", a-t-il justifié. Enfin, le parlementaire a également évoqué de futurs déplacements en Espagne, en Allemagne et aux États-Unis.