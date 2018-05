publié le 04/05/2018 à 08:05

Le but affiché est de "faire la fête à Macron". Le député François Ruffin, qui siège dans le groupe de la France insoumise (FI) à l'Assemblée nationale, a lancé un rassemblement nommé "La fête à Macron", prévu samedi 5 mai. Dans un objectif de "convergence des luttes", les opposants à la politique d'Emmanuel Macron et du gouvernement sont invités à participer à un "pot-au-feu national". Mais la sémantique choisie agace les membres de la majorité, qui y voient un appel à la violence.



Invité de RTL ce jeudi 3 mai, Thierry Solère s'inquiète du nom choisi pour l'événement, auquel une page Twitter est d'ailleurs dédiée. "L'annonce de cette manifestation anti-Macron, "Faire la fête"... "Faire la fête à Macron"... Vous savez ce que cela veut dire, "faire la fête à quelqu'un" ? (...) Ça veut dire lui casser la figure. C'est cela que ça veut dire. Et c'est exactement ça le sous-entendu. C'est irresponsable, lorsqu'on est parlementaire, d'organiser une manif en disant qu'on va faire la fête au président de la République", estime le député REM des Hauts-de-Seine.

> Télécharger Thierry Solère s'inquiète du projet de la fête à Macron au micro de RTL jeudi 3 mai Crédit Média : Elizabeth Martichoux | Durée : 01:34 | Date : 03/05/2018

Même son de cloche du côté du porte-parole du gouvernement, Benjamin Griveaux, sur France Inter. "Il y a un côté sympathique et festif, et puis il y a un côté plus violent - 'on va lui faire sa fête'. Donc on craint aussi que des violences puissent avoir lieu", affirme-t-il, justifiant ainsi la mise en place de "dispositifs de sécurité".

"Il y a beaucoup de gens pour qui 'faire la fête à quelqu'un' c'est beaucoup plus brutal, avait la veille déjà déclaré le Premier ministre Édouard Philippe. Et donc j'appelle chacun, sans viser personne mais en appelant chacun, à bien mesurer ses propos. À bien mesurer le poids qu'a la parole", avait-il lancé.

Les intéressés par le rassemblement "trop nombreux"

En réaction à ces craintes, François Ruffin joue l'apaisement au micro de RTL ce jeudi 3 mai. "C'est juste un jeu de mots puisqu'il s'agit de fêter un anniversaire, l'anniversaire des 1 an à l'Élysée. Nous aurons d'ailleurs un gâteau d'anniversaire, un hymne, donc tout ça en joie, et tout à fait festif - et revendicatif, mais festif, assure-t-il. On invite à une manif absolument non violente et l'on met tout en oeuvre pour son bon déroulement".

> Télécharger François Ruffin réagit aux prétendues craintes de la majorité quant à la Fête à Macron samedi 5 mai Crédit Média : Yann Bouchery | Durée : 00:16 | Date : 03/05/2018

"Je préférerais que le Premier ministre et son ministre de l'Intérieur mettent toute leur énergie, eux aussi, à assurer la sécurité du cortège plutôt qu'à créer des polémiques inutiles, lâche le député. On a un gouvernement fébrile, qui tremble non pas devant la violence, mais devant le nombre qui est attendu".



À la mi-journée, ce jeudi 3 mai, le député souligne d'ailleurs "un souci" organisationnel : "vous êtes trop nombreux", lance-t-il aux aspirants manifestants du 5 mai. En conséquence, François Ruffin annonce dans une vidéo le déplacement du point de départ du rassemblement devant l'Opéra Garnier, dans le IXe arrondissement de Paris.