L'équipe de François Fillon avait préparé un discours de retrait

François Fillon avait d'abord annoncé qu'il se retirerait de la course à la présidentielle si jamais il était mis en examen, dans l'affaire des présumés emplois fictifs dont auraient bénéficié sa femme et deux de ses enfants. Ses propos dataient du journal télévisé de TF1 le 26 janvier dernier, quelques jours après les premières révélations du Canard enchaîné. Quelques semaines plus tard, lorsque le Parquet national financier avait affirmé qu'il était impossible "d'envisager un classement sans suite", le candidat avait quelque peu changé de position.



"L'enquête se poursuit et l'horloge tourne. Plus on s'approche de la date de l'élection présidentielle, plus il serait scandaleux de priver la droite et le centre d'un candidat. Je m'en remets désormais au suffrage universel. Ma décision est claire, je suis candidat et j'irai jusqu'à la victoire", déclarait-il lors d'un entretien au Figaro paru le 17 février dernier. Mais entre-temps, le candidat aurait hésité à renoncer, et l'aurait même dit à Nicolas Sarkozy lors de leur déjeuner du 15 février, comme l'a révélé Le Parisien. "Fillon a avoué à Sarkozy combien cette crise a été brutale pour lui et sa famille, au point, lui a-t-il même confié, d'avoir vraiment songé à se retirer de la course".

Le journal du Dimanche va plus loin, et affirme dans son édition du 26 février qu'un discours de retrait avait été rédigé par l'équipe de campagne du candidat de la droite. "Rédacteur habituel des discours de François Fillon, Igor Mitrofanoff avait écrit pour lui, après le deuxième article du Canard Enchaîné sur le 'PenelopeGate', le texte d’une allocution annonçant son retrait de la campagne présidentielle", peut-on lire dans un indiscret de l'hebdomadaire.



Mais François Fillon aurait tiré un trait sur cette possibilité, après avoir fait "une évaluation de la situation". "Je ne suis pas une tête brûlée", avait-il déclaré au journal dominical, le 13 février dernier.