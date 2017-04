L'émission de France 2 sera "la dernière photographie", estime Michel Field

et Claire Gaveau

publié le 19/04/2017 à 20:48

Ce sera le dernier grand rendez-vous politique avant le premier tour de l'élection présidentielle. Après un premier débat à cinq et un débat à onze, France 2 diffusera jeudi 20 avril une grande émission où chaque prétendant à l'Élysée se succédera pour 15 minutes d'entretien individuel avec Léa Salamé et David Pujadas.



Une émission qui a longtemps fait parler alors que certains candidats, comme Jean-Luc Mélenchon ou Emmanuel Macron, rejetait l'organisation d'un nouveau débat à trois jours du premier tour du scrutin. "Je ne sais pas si je vous avais fait une promesse de débat. Depuis longtemps nous travaillons avec les candidats sur deux modèles : le modèle débat et la succession d'entretiens avec une dimension collective de conclusion", tempère Michel Field, directeur de l'information de France Télévisions.

Ce dernier réfute toute forme d"humiliation" malgré cette annonce très tardive de ce format d'émission. "Ce n'est pas du tout comme cela que les choses se sont passées. Un certain nombre d'organes de presse ont feuilletonné là-dessus mais, nous, on est resté silencieux", rappelle le patron des chaînes publiques qui vante un rendez-vous "inédit" à quelques heures du choix des Français. "Onze candidats à la présidentielle vont parler programme alors que 35% des électeurs ne sont pas encore décidés. J'ai beaucoup aimé ce que j'ai vu chez nos concurrents mais c'est quand même le privilège donné à la petite phrase", tacle-t-il. Avant de conclure : "Trois jours avant le scrutin, ce n'est plus de ça qu'il s'agit, c'est la dernière photographie pour les électeurs".