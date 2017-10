L'Assemblée vote l'augmentation de l'aide aux familles monoparentales

et AFP

publié le 27/10/2017 à 22:09

Cette décision s'inscrit dans le projet de budget de la Sécurité sociale pour 2018. Le plafond du complément libre choix du mode de garde (CMG), versé aux parents qui recourent à un mode d'accueil individuel pour la garde de leur enfant de moins de six ans, sera revalorisé de 30% au 1er octobre 2018 pour ces familles.





Grâce à cette mesure, 53% des familles monoparentales déjà bénéficiaires de cette aide doivent être favorisée, soit potentiellement près de 44.000 familles. Cela représenterait un gain mensuel moyen de 70 euros par enfant gardé, a précisé le rapporteur général Olivier Véran (REM, ex-PS).

La hausse du CMG aidera des parents isolés, à commencer par "des femmes en situation de précarité", à reprendre un emploi ou mieux concilier vies familiale et professionnelle, voire contribuera à faire reculer la pauvreté chez les enfants, selon plusieurs députés REM, dont Martine Wonner.





Ajoutée à la hausse de l'allocation adulte handicapé, du minimum vieillesse ou à la baisse de cotisations salariales, cette mesure est "un symbole parfait, pour qui en douterait encore, d'un budget 2018 qui a fait le choix de la justice sociale et des plus démunis", a ainsi vanté le "marcheur" Adrien Taquet.



Dans un hémicycle très dégarni, au quatrième jour d'examen du projet de budget de la Sécu, le vote de la mesure a été salué par des applaudissements dans le groupe majoritaire.