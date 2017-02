Journal de 18h : nouvelle perquisition au siège du Front national

publié le 20/02/2017 à 18:36

Une nouvelle perquisition a lieu ce soir au siège du Front national à Nanterre dans les Hauts-de-Seine dans le cadre de l'affaire des assistants parlementaires européens. Plusieurs membres du FN et notamment Marine Le Pen sont soupçonnés d'avoir employé exclusivement au service du parti des assistants qui étaient rémunérés par le Parlement européen.



La justice française a ouverte le 15 décembre dernier une information judiciaire pour abus de confiance, escroquerie en bande organisée, faux et usage de faux et travail dissimulé dans l'enquête sur les soupçons de fraude relative à l'emploi par le FN d'assistants parlementaires. Dans un communiqué, le parti a dénoncé "une opération médiatique dont le seul but est de tenter de perturber le bon déroulement de la campagne électorale de présidentielle et de tenter de nuire à Marine Le Pen au moment même où sa candidature effectue une importante percée dans les intentions de vote, notamment pour le second tour".

À écouter également dans ce journal

- Gauche : y aura-t-il un accord entre les socialistes et les écologistes? Les discussions vont bon train. Benoit Hamon et Yannick Jadot ont déjeuné ensemble aujourd'hui.

- Drancy : un policier municipal risque la cour d'assise pour viol. Le procès pour violence volontaire aggravée a eu lieu le mois dernier, le parquet avait requis 6 mois de prison avec sursis. Mais finalement, le tribunal de Bobigny estime que l'affaire devrait être jugée aux assises.



- Amazon : le groupe américain va créer 1.500 CDI qui s'ajoutent au 1.000 postes créés l'année dernière. Cela va des postes non qualifiés aux ingénieurs et aux diplômés d'écoles de commerce.



- Toulouse : elle veut être enseignante mais à cause de sa surdité elle se voit interdire d'enseigner. À la rentrée 2016, elle a été affectée à un lycée de Saint-Gaudens mais au dernier moment, on l'a déclaré inapte.



- Disneyland : une jeune femme de 27 ans attaque le parc. Cette Picarde est en invalidité depuis qu'elle a testé Space Mountain, l'une des attractions vedettes du parc. Elle déclare souffrir de vertiges permanents et pour elle, c'est bien le manège qui est en cause.



- Xavier Beulin : alors que le salon de l'Agriculture ouvre dans quelques jours, le monde de l'agriculture est en deuil après le décès brutal du patron de la FNSEA.



- Football : retour de la Ligue des Champions mardi 21 février avec un choc entre Manchester City et Monaco