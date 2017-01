REPLAY - La justice est désormais à l'œuvre dans l'affaire Penelope Fillon.

> Journal de 18h - Affaire Penelope Fillon : la justice a procédé à plusieurs auditions Crédit Image : RTL Télécharger

par Marc-Olivier Fogiel , Isabelle Choquet publié le 27/01/2017 à 18:37

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

Le parquet financier a effectué ses premières auditions, vendredi 27 janvier, à la suite des révélations du Canard enchaîné publiées mercredi 25 janvier. Mais le mal est déjà fait pour François Fillon. Le candidat Les Républicains à la présidentielle accuse le coup dans l'opinion publique, sa défense bien huilée déraille et sa défense patine.



Alors qu'il se livrait à un exercice de justification sur le plateau du 20 Heures de TF1, le député de Paris a indiqué de lui-même qu'il avait aussi fait travailler deux de ses enfants avocats lorsqu'il était sénateur de la Sarthe entre 2005 et 2007. Or problème : ses enfants n'étaient pas encore avocats lorsqu'il était sénateur. Ce manque de précision ne devrait pas aider François Fillon et sa campagne présidentielle, dans la tourmente depuis plusieurs jours.

À écouter également dans ce journal :

- Présidentielle 2017 : selon un sondage ODOXA réalisé ces jours-ci, après les révélations sur les activités de sa femme Penelope, François Fillon perd 4 points de popularité et désormais plus de 6 Français sur 10 ont une mauvaise opinion de lui.



- Primaire PS : la campagne se termine ce soir à minuit. Benoît Hamon a visité cet après-midi une pépinière d'entreprise à Paris. Arnaud Montebourg en a profité pour officialiser son ralliement. Un soutien "pour tourner la page d'un quinquennat rejeté par le peuple de gauche". Manuel Valls, lui, était en déplacement à Nancy.



- Pouvoir d'achat : la rémunération brute mensuelle moyenne des salariés travaillant dans le secteur privé et les entreprises publiques, s'est élevée à 2.957 euros en 2014, en hausse de 1,5% par rapport à 2013, selon une étude de la Dares publiée vendredi.



- Justice : dix-huit mois de prison avec sursis ont été requis vendredi à Marseille contre un policier qui avait tué un homme d'un tir de Flash-Ball, la première bavure mortelle recensée avec cette arme en France. Xavier Crubezy "n'avait pas le droit, tout simplement, de faire usage de cette arme", le 12 décembre 2010, lorsqu'il a tiré pour maîtriser Mustapha Ziani, a déclaré le procureur, demandant sa condamnation pour "homicide involontaire".



- Pédophilie : un père de famille de 37 ans, soupçonné d'avoir violé et agressé sexuellement 13 jeunes garçons, dont ses deux fils, à Montélimar (Drôme), a été mis en examen et écroué, a-t-on appris jeudi auprès du parquet de Valence.