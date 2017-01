REPLAY - À Marseille, un homme de 45 ans avait été tué en 2010 après un tir de flash-ball. Le tribunal n'a pas retenu la légitime défense du policier.

Le parquet du tribunal correctionnel de Marseille a requis 18 mois de prison avec sursis contre Xavier Crubezy, un policier qui avait tué un homme de 45 ans avec un flash-ball lors d'une intervention en 2010. Dans son réquisitoire, le procureur a estimé que le policier "n'avait pas respecté la distance minimum de 7 mètres, en tirant à 4,40 mètres de la victoire", et a jugé qu'il "était parfaitement au courant de cette règle". Le tribunal a donc rejeté la légitime défense.



"Pour moi, quand j'ai tiré, la légitime défense était établie, a assuré Xavier Crubezy à la barre. On savait qu'il y avait des couteaux qui traînaient, qu'il pouvait s'en servir. Il se montrait virulent face à nous. On a essayé de capter son regard, son attention, pour qu'il se calme et que la tension redescende". "Vous étiez trois fonctionnaires de police face à un individu acculé contre le mur, armé d'un verre et d'un mug !", lui a rétorqué Me Chehid Selmi, avocat de la fille de la victime."Aujourd'hui, ça tue une personne, mais il ne faut pas oublier ceux qui ont perdu un oeil", a insisté Nabila Ziani, la soeur de la victime, qui a pardonné le policier pour son geste.

