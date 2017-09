François Hollande sur RTL : les JO 2024 sont "une réponse au terrorisme"

publié le 13/09/2017 à 19:17

Sans grand suspense, Paris devrait devenir capitale olympique pour la troisième fois de son histoire en 2024. François Hollande, président de la République jusqu'en 2017, a contribué à la réussite de cette candidature. Invité de RTL mercredi 13 septembre, il dédie cette victoire programmée au pays, qui a affronté de nombreux attentats depuis 2012. "Il fallait donner la réponse au niveau, qui était le seul bon, c'est-à-dire être capable de porter les valeurs de l'olympisme comme une réponse à la violence et au terrorisme."



"J'avais la conviction, dès l'été 2012, quand je me suis rendu à Londres, qu'il y avait encore une possibilité pour Paris de déposer cette candidature pour 2024." L'ancien président émettait une seule réserve : convaincre à la fois Bertrand Delanoë, maire de Paris à l'époque, et Anne Hidalgo, son adjointe, qui avaient vécu le revers de 2005 face à Londres, ainsi que le monde du sport français. "On était jamais sûrs de gagner, mais si c'était pour perdre, ce n'était pas la peine de déposer cette candidature." Quant à l'absence d'adversaires, le socialiste réplique : "On était les meilleurs, on les a découragés."



Que va ressentir François Hollande à 20h04 au moment où Paris sera désignée ville olympique à Lima ? "Une émotion parce qu'entre la connaissance d'un résultat probable et l'annonce (officielle) du résultat (sourire en référence à la vie politique, ndlr), tout change..."

Emmanuel Macron a compris l'intérêt pour la France François Hollande, ancien président de la République Partager la citation





Emmanuel Macron a-t-il participé à sa façon à cette victoire ? François Hollande acquiesce : "Ce qui aurait été tout à fait déplorable, c'est que le successeur ne s'engage pas comme je l'avais fait dans la défense du dossier. Emmanuel Macron a parfaitement compris l'intérêt pour la France, le rôle que pouvait jouer Paris et puis ce que ça pouvait représenter comme reconnaissance même de son statut de président de la République française."