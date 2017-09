publié le 13/09/2017 à 08:30

Ce sera officiel ce mercredi 13 septembre juste après 20 heures. Paris organisera les Jeux olympiques de 2024. Il aura fallu un siècle avant que les JO reviennent dans la capitale. C'est une belle victoire pour le Comité olympique français. Mais ce n'est pas une victoire politique. Même si c'est une victoire qui compte pour les politiques. D'ailleurs il faut rendre à César ce qui est à César : c'est François Hollande qui a, le premier, initié la candidature de Paris.



Anne Hidalgo a très habilement récupéré le bébé. Mais il faut se souvenir qu'à l'époque, elle était très réticente. Et pour cause : elle était aux premières loges lors du fiasco de la candidature de Paris en 2005 à Singapour. Sur la photo, il y avait Bertrand Delanoë (maire de Paris), Jean-Paul Huchon (président de la région), Jacques Chirac (président de la République) et Jean-François Lamour. Cela faisait un sportif sur quatre. Et encore. Un ancien sportif reconverti dans la politique : Jean-François Lamour, ancien champion olympique au sabre, était à l'époque ministre des Sports.

Après coup, Jean-François Lamour avait d'ailleurs bien expliqué que lorsque les politiques se mettent en avant, ça ne marche pas. Les politiques sont là pour accompagner. Ils doivent être des facilitateurs. Mais ce sont les sportifs qui doivent avoir la main. C'est pour ça que Paris s'est inspiré de Londres aux JO 2012. Londres qui avait confié de bout en bout sa candidature à Sebastian Coe, champion de demi-fond - une superstar en Angleterre. Les JO sont d'abord une affaire d'athlètes. C'est pour cela que c'est avant tout une victoire sportive.

Les JO, un événement positif

Aucune récupération, donc ? Bien sûr que si ! Tout le monde va tenter de récupérer l'affaire. Souvenez-vous de Jacques Chirac et la Coupe du monde de 1998 : ce président en phase avec son pays, avec cette France black-blanc-beur. Dans une compétition pareille, programmée en 2024, on ne peut que se projeter. La prochaine élection présidentielle aura lieu en 2022, deux ans avant ces JO. Vous croyez qu'Emmanuel Macron n'y pense pas pour sa réélection ? Et Anne Hidalgo, et Valérie Pécresse, qui se sentent déjà pousser des ailes ?



Les JO, même si c'est rarement une bonne opération sur le plan financier, même si c'est de plus en plus drastique sur le plan de la sécurité, même si ça ne vous garantit pas des retombées politiques, ça reste un événement positif, qui fait rêver, qui convoque les valeurs du rassemblement, de la communion, du défi, du dépassement. C'est le rayonnement de la France. C'est la ferveur nationale. Franchement, vous connaissez des politiques qui rechignent à l'idée d'inscrire leur nom sur un moment populaire, à laisser une trace ?