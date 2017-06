JO 2024 : "Macron et la méthode Obama : je donne de mon corps !", décrypte Maurice Szafran

et Loïc Farge

publié le 26/06/2017 à 09:23

Emmanuel Macron était aux côtés de la maire de Paris Anne Hidalgo, qui milite avec acharnement afin que Paris obtienne les Jeux olympiques 2024. Si ces deux-là se détestent, "ils ont décidé de faire cause commune", fait remarquer Maurice Szafran. "Le chef de l'État, profitant des ces deux journées de festivités organisées sur les quais de Seine à Paris, n'a pas hésité à s'y montrer, en détournant pour l'occasion la fameuse formule du baron Pierre de Coubertin, le père (français) des JO (modernes ndlr), 'L'essentiel, c'est de participer'", analyse le journaliste, qui poursuit : "'Mon œil !', a fait savoir Emmanuel Macron ! 'Quand je participe, a-t-il tenu à préciser, je préfère toujours gagner'".



Le Président Macron a joué au tennis et a pris au passage un cours de boxe. "Une leçon de communication à la Obama, ou encore à la Justin Trudeau, le premier ministre canadien", constate Maurice Szafran. "Comme eux, Macron joue ouvertement de son physique. Comme eux, il utilise délibérément son jeune âge. Comme eux, il tente aussi de construire non pas seulement une communication nationale, mais une communication universelle", ajoute le journaliste.