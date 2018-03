Le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian

publié le 08/03/2018 à 08:27

L'actuel ministre des Affaires Étrangères a annoncé sur CNews jeudi 8 mars qu'il quittait le Parti socialiste au lendemain du débat entre les quatre candidats à la tête du PS. "Je me retire du Parti socialiste après 44 années, avec beaucoup d'émotion, de fierté mais aussi de déception", a notamment affirmé Jean-Yves Le Drian.



Le PS avait exclu "de fait" le ministre après son entrée au gouvernement et avait annoncé qu'aucun ministre ne pourrait voter à l'élection du nouveau dirigeant à la tête du parti les 15 et 29 mars.

Il avait rejoint le PS en 1974 avant de commencer sa carrière politique en Bretagne, notamment en tant que maire de Lorient. Il est nommé ministre de la défense dans le gouvernement de François Hollande et y restera durant la totalité du quinquennat. Durant la présidentielle de 2017, il avait officialisé en mars 2017 son ralliement à Emmanuel Macron qui l'a, après son élection, placé à la tête du quai d'Orsay.

Depuis, il laissait une ambiguïté clamant son appartenance au Parti socialiste. Il a précisé toutefois qu'il ne rejoignait pas La République en Marche (REM) d'Emmanuel Macron.

"Je suis dans la majorité présidentielle. J'ai compris que les socialistes étaient désormais totalement dans l'opposition. Je le regrette et je maintiens mon parcours. Je suis cohérent avec tout ce que j'ai fait depuis que je suis rentré au Parti socialiste", a-t-il assuré.