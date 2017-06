publié le 08/06/2017 à 19:07

Les Républicains sont en difficulté pour les élections législatives. Après la défaite de François Fillon lors de l'élection présidentielle, dont certains pensaient qu'elle était acquise à la droite, François Baroin a pris la tête de la campagne des législatives. Objectif affiché : s'assurer une majorité pour peser sur le quinquennat Macron en attendant la présidentielle de 2022. Mais dans la pratique et sur le terrain, cela s'avère plus délicat que prévu. Nathalie Kosciuko-Morizet et Thierry Solère, notamment, sont en difficulté dans leurs circonscriptions.



En attendant, que deviennent Les Républicains ? Divisés lors de la campagne présidentielle sur le cas Fillon, les juppéistes affrontent désormais une droite fillioniste. Dans L'Express, Jean-Pierre Raffarin souhaite que le parti s'oriente vers un groupe LR "constructif", pourquoi pas avec l'hypothétique majorité d'Emmanuel Macron. Selon l'ancien premier ministre, deux personnes auront la responsabilité de "sauver le mouvement" : Xavier Bertrand et Valérie Pécresse. "Cela fait dix ans que Nicolas Sarkozy nous explique que l'élection se gagne dans une course à droite, or elle vient de se gagner au centre", ajoute-t-il.