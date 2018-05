Jean-Pierre Raffarin est l'invité de RTL

publié le 14/05/2018 à 06:29

Ne l'appelez plus "l'ancien Premier ministre", ou "l'homme d'État". Aujourd'hui, Jean-Pierre Raffarin se pose en lanceur d'alerte. Il a lancé début mai une ONG, Leaders pour la paix. Le but, réunir des leaders internationaux pour alerter l'opinion publique et les décideurs politiques sur les nouvelles crises émergeant dans le monde. "Les crises sont de plus en plus présentes mais les processus diplomatiques restent identiques, avec une boîte à outils fatiguée et une opinion publique qui n'a pas conscience de la gravité de la situation", avait-t-il expliqué à l'AFP.



L'objectif de Jean-Pierre Raffarin est de mobiliser en alertant les décideurs politiques. "Notre organisation aura pour vocation de proposer une sagesse politique au service de la paix et de l’intérêt général : réduire les conflits par l’alerte", est-il expliqué sur le site de l'ONG. Il espère ainsi influer sur les gouvernements souvent prisonniers de "machines administratives".

Inquiétudes géopolitiques

Dans ce contexte, il reviendra sur la situation géopolitique actuelle, avec le regain de tensions entre l'Iran et Israël peu après la décision des États-Unis de sortir de l'accord sur le nucléaire iranien. Un jeu diplomatique duquel est ressorti fragilisée la France. Après être intervenu militairement en Syrie aux côtés des Américains en Syrie, Emmanuel Macron avait souhaité maintenir l'accord sur le nucléaire iranien.

Jean-Pierre Raffarin reviendra également sur l'attaque terroriste au couteau qui a coûté la vie à un jeune Français de 29 ans samedi 12 mai. Revendiquée par Daesh, elle constitue également un nouvel épisode dans la guerre contre le terrorisme que livre la France depuis 2015.