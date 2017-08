publié le 28/08/2017 à 09:50

Alors que l'ensemble des ministères sont appelés à faire des efforts budgétaires, Jean-Michel Blanquer peut lui bénéficier d'un petit coup de pouce financier. "L'Éducation nationale a été définie comme une priorité par le président de la République et le Premier ministre. Cela se traduira par une augmentation du budget de l'Éducation nationale", a-t-il annoncé dans une interview aux Échos, sans pour autant avancer de chiffres précis.





Et l'accent sera notamment mis sur l'école primaire alors que le ministre dénonce une "lente érosion" et "une forme d'affaissement de la France dans les classements internationaux depuis les années 2000".

Une interview où il détaille également les grandes mesures qui attendent le ministère de l'Éducation nationale. Dédoublement des classes de CP, réforme des rythmes scolaires ou encore réforme du baccalauréat... Jean-Michel Blanquer balaie large alors que se profile la première rentrée pour le gouvernement d'Édouard Philippe.

Le dédoublement des classes de CP

Parmi les mesures phares, une vient concrétiser une promesse de campagne d'Emmanuel Macron : le dédoublement des classes de CP, et ce notamment dans les réseaux d'éducation prioritaire renforcée. "C'est déjà une réalité, c'est-à-dire que 85% des communes ont réussi à trouver la deuxième classe", a déclaré le ministre lors du journal de 20 heures de TF1. "On veut aller à la racine des problèmes, là où se concentre la plus grande difficulté scolaire. Les enfants qui sont en éducation prioritaire doivent démarrer dans leur vie d'élève avec plus d'atouts qu'aujourd'hui", a-t-il ajouté dans Les Échos.



La réforme des rythmes scolaires

Autre mesure également contestée : la réforme des rythmes scolaires alors que les communes auront le choix entre la semaine de quatre jours ou de quatre jours et demi. "Pour les années suivantes, nous devons conduire une réflexion plus vaste sur les activités périscolaires en France. C'est en discussion. Mon but est de travailler avec toutes les communes pour avoir une vision et une action partagées quant à ce qui se passe le mercredi pour les élèves sur le plan scolaire et périscolaire", a expliqué Jean-Michel Blanquer.

La réforme du baccalauréat

Mais l'école primaire ne sera pas la seule mission du ministère de l'Éducation nationale alors qu'une réforme du baccalauréat est également attendue. Les concertations sur ce sujet devrait démarrer en "octobre prochain" afin d'avoir "des conclusions au début de l'année 2018". "Une réforme intelligente du baccalauréat doit permettre de gagner du temps sur le mois de juin et de gagner de l'argent sur l'organisation. On peut parfois avoir une plus grande richesse d'options en mutualisant entre lycées ou entre le lycée et l'université pour, finalement, offrir autant voire plus de choix aux lycéens. Mais tout cela devra résulter de la concertation", a-t-il déclaré au quotidien économique.