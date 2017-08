Classement de Shanghai : seulement trois universités françaises dans le top 100

publié le 15/08/2017 à 16:44

Peut mieux faire. Pour la France, les résultats du dernier classement de Shanghai sont moyens, car avec notamment trois universités présentes dans le top 100, le pays reste à la 6e position de ce palmarès des meilleures universités du monde. Comme en 2015.



Une situation dont la ministre de l'Enseignement supérieur, Frédérique Vidal semble toutefois se satisfaire. Ce mardi 15 août au micro de Franceinfo, elle a déclaré : "Cela signifie que dans la compétition internationale, nous sommes en capacité de tenir notre rang". Pourtant, l'élève France pourrait prendre ombrage des performances du premier de la classe : les hégémoniques États-Unis, qui placent deux universités sur le podium (Harvard et Stanford, en tête), 8 dans le top 10 et 16 dans le top 20.

En 2017, la France garde donc sa 6e position avec 20 établissements classés parmi les 500 premiers. La première université française ne pointe le bout de son nez qu'à la 40e place. Il s'agit de l'Université de Paris-VI Pierre et Marie Curie, qui toutefois perd une place. Cette université de sciences et de médecine a enseigné à 19 prix Nobel.



Deux établissements français connaissent par contre une certaine progression, quittant le top 400 pour le top 300 : l'université de Montpellier et l'École normale supérieure de Lyon. Mais il faut aussi noter que l'université Paris Sorbonne et celle de Versailles Saint-Quentin, entrées dans le top 500 en 2016, n'y figurent plus cette année.