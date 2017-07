publié le 19/07/2017 à 17:05

C'est désormais officiel : à la rentrée, une école sur trois rétablira la semaine de quatre jours. Les autres établissements conserveront le rythme de 4 jours et demi par semaine qui avait été instauré sous le quinquennat Hollande.



Pour permettre aux parents de connaître l'emploi du temps et les horaires de leurs jeunes enfants à la rentrée, le ministère de l'Éducation a mis en place un moteur de recherche sur son portail internet. Il permet de visualiser et de télécharger le planning détaillé mis en place dans chaque école publique maternelle et élémentaire (hors activités périscolaires et extrascolaires). Pour les enfants scolarisés dans le privé, c'est l'établissement qui communiquera les horaires pour l'année 2017-2018.

Au total, 28,7% des élèves de maternelle et de primaire sont concernés par ce retour à la semaine de quatre jours. Ce sont en majorité les écoles des communes rurales qui ont fait ce choix. Plusieurs villes de plus de 50.000 habitants ont également opté pour cet emploi du temps : c'est le cas d'Antibes, Cannes, Nice, Dunkerque ou Tourcoing.