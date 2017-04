publié le 10/04/2017 à 07:37

François Fillon a réuni ses partisans dimanche après-midi Porte de Versailles à Paris pour une démonstration de force qui aura été un petit peu gâchée. "On a eu droit à 25 minutes d’optimisme…", confiait à la sortie de ce meeting un ténor du parti quelque peu dépité. Façon imagée de faire référence à un sondage, le sondage de la Kantar Sofres Onepoint pour RTL Le Figaro et LCI, paru dans l’après-midi et dans lequel Jean-Luc Mélenchon se hisse pour la première fois sur la troisième marche du podium, à la place de François Fillon.



Une percée qu’avait connue le candidat de la France insoumise en 2012, avant de retomber à 11% le jour des résultats. Pas de quoi pour autant rassurer ce soutien de François Fillon : "En 2012 il y avait un réceptacle pour la gauche là, il n’y en a pas…" Le président de la région Hauts-de-France, Xavier Bertrand, a émis l’idée, ce week-end d’un meeting commun entre les trois candidats à la primaire, François Fillon, Alain Juppé, et Nicolas Sarkozy.



On ne peut pas dire que l’initiative ait été jugée très heureuse par les principaux intéressés. "Je lance un appel à Nicolas Sarkozy et Alain Juppé, François Fillon a besoin d’eux ! Un meeting avant le premier tour qui les réunirait ce serait un beau message d’unité…", a déclaré Xavier Bertrand dans une interview au Parisien-Aujourd’hui en France avant d’ajouter, un brin moralisateur : "On n’a pas le droit de se diviser, ni de s’économiser, ni avant la présidentielle ni avant les législatives…" Réaction d’un des plus proches soutiens de Nicolas Sarkozy : "Eh bien, qu’il commence par faire sa campagne… Avant de s’occuper de celle des autres !" Pas mieux chez les proches d’Alain Juppé, où l’on ironise : "Encore faudrait-il que le candidat en émette le souhait…"



Aucune invitation n’avait donc été lancée par l’équipe de François Fillon ni à l’ancien Premier ministre ni à l’ancien président de la République pour le meeting de ce week-end. François Fillon a néanmoins pris la peine d’appeler Nicolas Sarkozy vendredi pour le remercier de son message de soutien publié sur Facebook. Un simple déplacement avec Alain Juppé serait à l’étude.

François Fillon a trouvé sa salle pour la soirée du premier tour

Alors que Marine Le Pen réunira ses soutiens à Hénin-Beaumont - salle François Mitterrand, ça ne s’invente pas - la soirée électorale du candidat des Républicains devrait avoir lieu à Paris et il a vu grand. Ce sera au Palais des Congrès de Paris de la Porte Maillot. C’est là qu’il prononcera quoi qu’il arrive son discours au soir du 23 avril. Une salle où François Fillon avait déjà réuni ses partisans à 2 jours du premier tour de la primaire de la droite, c’était le 18 novembre dernier. La salle qui peut contenir plusieurs milliers de personnes était pleine à craquer.



Du côté de chez Emmanuel Macron, une salle a déjà été choisie dans Paris également mais le contrat n’a pas encore été signé. "Pas une salle de prestige dans un arrondissement de prestige", précise simplement l’entourage du candidat. L’équipe d’Emmanuel Macron a un temps envisagé d’organiser dimanche 9 avril, précisément, au moment où François Fillon réunissait ses troupes Porte de Versailles à Paris et Jean-Luc Mélenchon sur le Vieux Port de Marseille, une grande marche dans Paris, avant de renoncer pour des raisons d’organisation et de sécurité.