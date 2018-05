publié le 17/05/2018 à 19:30

Qui tire son épingle du jeu dans l'opposition ? Pour Alain Duhamel, c'est Jean-Luc Mélenchon. Ce dernier, une fois l'aigreur de la défaite du premier tour de l'élection présidentielle passée, a mis les bouchées doubles. Il s'est imposé en un an comme le grand imprécateur sur la scène politique.



Jean-Luc Mélenchon théâtralise, il personnalise, il est outrancier, il est éloquent... On n'écoute et on ne voit que lui. Il est le grand agitateur de l'opposition. Le mouvement des Insoumis, qu'il dirige, essaye systématiquement de mobiliser. Il essaye de convaincre les étudiants, les salariés de protester, de se mettre en grève, de bloquer. Enfin, Jean-Luc Mélenchon voudrait être le fédérateur de toute l'opposition.

Le leader de la France insoumise est fort de la faiblesse des autres leaders de l'opposition. Pierre Laurent est transparent, Benoit Hamon est blessé, Olivier Faure est inconnu, Marine Le Pen n'a pas encore récupéré et Laurent Wauquiez n'imprime pas.

Le vrai grand rival de Jean-Luc Mélenchon est en fait Philippe Martinez de la CGT. Si le patron des Insoumis cherche à diriger le mouvement social, le patron de la CGT va défiler avec les partis politiques. Chacun empiète sur le territoire de l'autre.