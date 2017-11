et AFP

publié le 26/11/2017 à 05:09

Le débat sur le revenu universel va-t-il resurgir ? C'est en tout cas ce que souhaitent huit présidents de département. Ils défendent un "projet d'expérimentation" qu'ils veulent porter au Parlement et qu'ils expliquent dans une tribune publiée dimanche 26 novembre dans Le Journal du dimanche. Leur objectif : tester le revenu de base pour éventuellement le généraliser.



"Le revenu de base renouvelle une ambition universelle, celle qui a fondé la création du Revenu minimum d'insertion (RMI) en 1988 : garantir un revenu socle pour tous", estiment les huit signataires socialistes de la tribune Jean-Luc Gleyze, président du département de la Gironde, André Viola (Aude), Henri Nayrou (Ariège), Philippe Martin (Gers), Mathieu Klein (Meurthe-et-Moselle), Georges Méric (Haute-Garonne), Jean-Luc Chenut (Ille-et-Vilaine) et Stéphane Troussel (Seine-Saint-Denis). Ils demandent à expérimenter ce concept en s'appuyant sur leur implantation locale.

Une "opportunité de reprendre le chemin de l'emploi"

"Nous voulons passer de l'étude en laboratoire au test in vivo en portant un projet d'expérimentation au Parlement", ajoutent les élus, rappelant "l'intention" d'Emmanuel Macron de "réformer la Constitution pour assouplir le droit à l'expérimentation", exprimée devant le congrès des maires.



L'expérimentation de terrain permettra d'évaluer le revenu de base "pour l'ajuster, avant peut-être de le généraliser", prédisent-ils sans en préciser les contours exacts. Selon eux, le revenu de base représente "pour celles et ceux qui passent à travers les mailles du filet de toutes les politiques publiques une opportunité de reprendre le chemin de l'emploi". Ils soulignent par ailleurs les "limites" du Revenu de solidarité active (RSA) et la "complexité" des "minimas sociaux", rappelant que la pauvreté "frappe près de 9 millions de personnes en France".



L'année dernière, une mission d'information du Sénat avait proposé d'expérimenter rapidement "dans des territoires volontaires" différentes modalités d'un revenu de base. Ce revenu universel, qui fait l'objet d'expérimentations à petite échelle ou de projets dans plusieurs pays, notamment la Finlande, était la proposition phare du candidat socialiste à la présidentielle, Benoît Hamon.