Hollande fait une déclaration étonnante sur son renoncement à l'Élysée

publié le 31/10/2017 à 19:41

Il était l'homme de l'ombre de François Hollande. Depuis son départ de l'Élysée au printemps dernier, Gaspard Gantzer multiplie les apparitions médiatiques - notamment dans On refait le monde, sur RTL. Il distille également les souvenirs de ses moments passés à l'Élysée dans un livre, La politique est un sport de combat. Le conseiller en communication de l'ancien chef de l'État revient notamment sur les jours qui ont précédé la dernière apparition de François Hollande dans l'arène politique.



Le 29 novembre, quarante-huit heures avant le renoncement du chef de l'État à se présenter à l'élection présidentielle 2017, Gaspard Gantzer le cite : "Quand j'y pense, heureusement qu'il y a eu le livre de (Gérard) Davet et (Fabrice) Lhomme, sinon j'aurais été contraint de me représenter." Sur Europe 1, ce proche de François Hollande justifie cette sortie par "une forme de lassitude face aux attaques incessantes des socialistes, ceux qu'on avait appelé frondeurs, et d'une partie du gouvernement."

Les deux journalistes du Monde avaient publié Un Président ne devrait pas dire ça, un recueil de déclarations sans filtre - tant sur les footballeurs de l'équipe de France que sur "des assassinats ciblés" réalisés pendant son mandat - du président socialiste. Elles lui ont valu leur pesant de critiques et sans doute coûté sa place sur la ligne de départ de la présidentielle.



Manuel Valls était "le meilleur attaché de presse de Davet et Lhomme", estime Gaspard Gantzer. Le Premier ministre, qui pressait alors François Hollande de se positionner sur sa candidature, a, en effet, vu dans ce livre une opportunité de mettre hors-jeu le chef de l'État et présenter sa candidature à la primaire de la Belle alliance populaire. Avec l'insuccès qu'on lui connaît.