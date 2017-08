Gaspard Gantzer va publier un livre sur son expérience à l'Élysée

publié le 27/08/2017 à 21:03

Après la parution de plusieurs livres de confessions de François Hollande, c'est un nouvel ouvrage sur le quinquennat écoulé qui va être publié en mois de novembre. Un livre qui cette fois ne sera pas écrit par des journalistes mais par Gaspard Gantzer, ancien conseiller en communication de François Hollande, qui avait succédé à Aquilino Morelle, rapporte Le Journal du Dimanche.



La politique est un sport de combat (éditions Fayard) est le titre de l'ouvrage de celui qui a vécu dans les coulisses du pouvoir, et qui a un temps envisagé de s'engager publiquement en politique et de se présenter aux élections législatives en Bretagne, dans le département d'Ille-et-Vilaine, sous l'étiquette La République En Marche. Il avait finalement renoncé à son projet, notamment à cause d'accusations de "parachutage" formulées par des adversaires politiques.

Connu pour sa discrétion, l'ancien camarade de promotion d'Emmanuel Macron à l'ENA, la promotion Léopold Sedar Senghor, Gaspard Gantzer travaille désormais dans le domaine privé depuis le départ de l'Élysée de François Hollande, au sein d'une société de conseil, 2017, qu'il a créée avec Denis Pingaud.