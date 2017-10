François Hollande sera invité dans "Vivement dimanche" le 12 novembre

publié le 21/10/2017 à 16:04

Il n'était pas apparu sur un plateau de télévision depuis la fin de son quinquennat. La seule intervention télévisée de François Hollande remonte au mois d'août, date à laquelle l'ancien président de la République avait accepté de répondre à quelques questions d'un journaliste de TV5 Monde, à l'occasion du 10e festival du film francophone d'Angoulême.



Le 12 novembre prochain, il sera sur le canapé rouge de Michel Drucker, dans l'émission Vivement dimanche prochain, diffusée sur France 2, selon nos confrère du Parisien. Mais l'ancien chef de l'État n'a pas été invité pour parler politique. Il accompagnera Caroline Langlade, rescapée du Bataclan et présidente de l'association Life for Paris, qui regroupe plus de 700 victimes des attentats de Paris. Celle-ci interviendra pour présenter son livre, Sortie(s) de secours, dans lequel elle livre son témoignage. Caroline Langlade fait partie des quarante personnes prises en otage pendant trois heures dans une loge de 7 mètres carrés située dans la salle de concert au soir du 13 novembre.

Si François Hollande l'accompagne sur le plateau de Vivement dimanche, c'est parce l'ancien locataire de l'Élysée a signé la préface de l'ouvrage. "Elle aurait pu garder son chagrin pour elle et chercher une sortie en solitaire. Elle a choisi un autre destin. Porter à la fois le souvenir des morts et la parole des vivants. Se battre, pour la dignité", écrit-il. Le livre paraîtra le 2 novembre prochain (ed. Robert Laffont).