Henri de Castries est l'invité de RTL

Henri de Castries peut désormais apporter son soutien à François Fillon en "homme libre". Le président de l'Institut Montaigne s'est mis en congés de sa fonction au début du mois de janvier afin de pouvoir conseiller le candidat de la droite à l'élection présidentielle, qu'il connaît depuis plusieurs années. L'ancien PDG d'Axa doit annoncer publiquement son ralliement à l'ancien Premier ministre et son entrée dans sa campagne ce mardi.



Certains signes avant-coureurs laissaient présager certaines tentations politiques, bien que la nature en ait toujours été cachée. En août, Henri de Castries a quitté Axa, deuxième assureur mondial, après seize ans de bons et loyaux services. Puis, en novembre il a renoncé, contre toute attente, à prendre la tête de la banque britannique HSBC. Depuis, il se dit qu'il se prépare à rejoindre le camp Fillon. Et cela se confirme de jour en jour.

Un problème pour Fillon ?

Henri de Castries est-il vraiment le bon bras droit pour le candidat LR ? Passé par HEC et l'ENA, le financier est à la tête d'une grande fortune, dont une grande partie, 44 millions d'euros, en actions Axa. On est loin des classes populaires que cherche à séduire le candidat Fillon. Et si la victoire est acquise au député de Paris en mai prochain, Henri de Castries pourrait être promis à un avenir politique de premier plan. Selon un article de Libération, à n'en pas douter, le ministère de l'Économie serait alors pour lui...



Henri de Castries sera l’invité de la matinale de RTL ce mardi 17 janvier et répondra aux questions d’Élizabeth Martichoux à partir de 7h45.

