et AFP

publié le 03/04/2018 à 16:59

"Je dois dire que j'entends autant les grévistes" que "ceux qui veulent aller travailler". Lors de la séance de questions au gouvernement à l'Assemblée nationale, Édouard Philippe s'est exprimé sur la grève inédite lancée à la SNCF pour protester contre la réforme que prépare le gouvernement.



"Je dois dire que j'entends autant les grévistes, qui parfois le disent avec vigueur, que ceux qui n'acceptent pas cette grève. Plus exactement que ceux qui veulent aller travailler, veulent continuer à bénéficier de leur liberté constitutionnelle d'aller et venir", a déclaré le Premier ministre.

Et d'insister : "Si les grévistes doivent être respectés, les millions de Français qui veulent aller à leur travail, parce qu'ils n'ont pas le choix, parce qu'ils veulent aller travailler, doivent également être respectés". S'adressant aux "clients et usagers de la SNCF", M. Philippe a dit vouloir "les saluer, car ils ont des jours difficiles devant eux, la grève ayant été organisée pour (leur) porter un impact maximal".

Le chef du gouvernement répondait ainsi à la question du député LR de Moselle, Fabien Di Filippo qui dénonçait "une réforme minimale qui engendre un désordre maximal", et visait notamment la "méthode autoritaire et anxiogène des ordonnances" auxquelles le gouvernement souhaite recourir pour certaines dispositions. En réponse, Édouard Philippe a défendu "une réforme ambitieuse".



"Cette réforme n'a pas pour objet de privatiser la SNCF, elle n'a pas pour objet de fermer des petites lignes, elle n'a pas pour objet de revenir sur le statut pour ceux qui sont au statut (de cheminot), mais elle a pour objet de sortir de ce statu quo" qui n'est "plus tenable", a poursuivi le Premier ministre.