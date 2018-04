publié le 03/04/2018 à 13:20

Plus long qu'un trajet en train, peut-être, mais fiables, et parfois même gratuits : les covoiturages voient leurs réservations s'envoler pour les journées des mardi 3 et mercredi 4 avril, dates des premiers jours de grève des cheminots à la SNCF. La plateforme la plus connue de covoiturage, BlaBlaCar, a constaté "deux fois plus d'inscrits, ces derniers jours, qu'une semaine normale", a déclaré Robert Morel, le porte-parole de la société.



"Durant la période de grève tous les trajets BlaBlaLines sont offerts et donc gratuits pour les passagers. Les conducteurs sont payés par BlaBlaLines pour chaque covoiturage validé", explique BlaBlaCar sur sa page. BlaBlaLines est son application. Elle permet aux utilisateurs de trouver des covoitureurs pour leurs trajets quotidiens domicile-travail. Cette offre de gratuité pour les trajets professionnels est valable jusqu'au 28 juin, date de fin de la grève perlée.

D'autres plateformes ont également décidé d'offrir leurs trajets professionnels aux usagers bloqués par la grève. iDVROOM, produit de la SNCF elle-même, propose la gratuité "pour chaque covoiturage réellement effectué partout en France à partir du 21 mars et jusqu’à l’arrêt des grèves." Comme pour BlaBlaLines, l'offre est soumise à plusieurs conditions - comme la limite de deux trajets par jours - à retrouver en intégralité sur le site dédié.



Pas d'inscription nécessaire pour AutoStop-Citoyen

La grève permet de mettre en lumière un autre réseau de covoiturage, AutoStop-Citoyen, spécifiquement dédié aux situations de grève. La plateforme est présentée comme hébergeant "une démarche d’entraide citoyenne pour faciliter les déplacements en période de grève" et qui se veut "complémentaire aux plateformes de covoiturage existantes" pour renforcer l'offre dans ces situations.



Sans application ni inscription, les aspirants covoitureurs peuvent se trouver grâce à un macaron spécifique d'autostoppeur ou de conducteur, à télécharger directement sur le site. Il n'y a plus qu'à afficher le macaron conducteur sur son pare-brise et à s'arrêter lorsqu'un piéton avec un macaron "autostoppeur" apparaît. Le tour est joué.