publié le 03/04/2018 à 09:30

Après le coup de semonce du 22 mars, place au combat. Avec un TGV sur huit en moyenne ce mardi 3 avril, les cheminots donnent le ton de cette grève longue distance pour contrer le projet de réforme de la SNCF. Un premier rendez-vous de grande ampleur alors que 48% des cheminots sont déclarés grévistes dont 77% des conducteurs.



Sur les grandes lignes, la SNCF prévoit un TGV sur huit en moyenne. Mais les lignes à grande vitesse ne seront pas les seules impactées. Intercités, TER mais aussi RER et Transiliens seront aussi largement perturbés ce mardi 3 avril.

Dans les régions, un TER et un Transilien sur cinq sont annoncés. En Île-de-France, la circulation des RER sera variable, allant d'un train sur deux à un sur cinq. Le point région par région de la circulation ferroviaire.

Île-de-France

En Île-de-France, le trafic sera très perturbé. Les RER et les Transiliens n'échappent pas à cette grève nationale d'ampleur. La circulation des RER sera variable selon les axes. Le RER A sera assuré à 50%, le RER B à 28%, le RER C à 20%, le RER D à 14%, le RER E à 30%.



Même constat sur les lignes du Transilien. Certaines lignes seront carrément fermées pour la journée. Il n'y aura par exemple aucun train en circulation sur les lignes R et U et sur certaines branches de la ligne P. En revanche, un train sur trois sera en circulation sur la ligne H, J, K et L.

PACA

Le sud-est est l'une des régions les plus impactées avec seulement 11% des TGV en circulation ce mardi. Pour la ligne TGV Paris-Marseille, seuls trois allers-retours seront assurés dans la journée alors que deux allers-retours seront effectués entre Marseille et Lyon et un seul TGV circulera entre Marseille et Bordeaux.



Auvergne-Rhône-Alpes

Le constat est similaire dans la région Auvergne-Rhône-Alpes avec seulement sept liaisons assurées sur les lignes à grande vitesse. Ainsi, seulement trois allers-retours seront possibles entre Paris et Lyon, deux entre Lyon et Marseille et deux entre Lyon et Montpellier.



Sur le réseau régional, les difficultés seront également nombreuses. La liaison entre Lyon et Saint-Étienne sera l'une des plus assurées avec cinq allers-retours contre quatre allers-retours entre Lyon et Valence et Lyon et Mâcon. À noter cependant que certaines lignes seront renforcées par des autocars de substitution.



Bretagne

Les habitués des trajets entre Rennes et Paris devront prendre leur mal en patience. Si 21 TGV sont normalement mis en place, seules deux liaisons seront assurées vers Paris. En revanche, aucun TGV ne circulera au départ de Rennes à destination de Brest, Saint-Malo ou Quimper. Idem concernant les liaisons entre Marseille, Lille, Montpellier, Strasbourg ou Lyon.



Du côté des TER, plusieurs lignes ne seront pas assurées. Des autocars de substitution sont prévus pour les lignes : Rennes - Nantes, Dol - Saint-Brieuc, Morlaix - Roscoff, Quimper - Brest, Guingamp - Paimpol et Guingamp - Carhaix.

Nouvelle-Aquitaine

Si deux allers-retours seront assurés entre Paris et Bordeaux, aucun autre TGV ne circulera dans la région. Certains trains régionaux seront cependant disponibles avec un TER sur deux en Aquitaine. En revanche, en Poitou-Charentes et en Limousin, la moitié seulement des liaisons sera assurée grâce à des autocars.



Concernant les Intercités, un aller-retour sera fait entre Paris et Brive ainsi qu'un un aller-retour entre Bordeaux et Marseille. Mais aucune liaison ne sera réalisée entre Bordeaux et Nantes ou encore entre Bayonne et Toulouse.

Hauts-de-France

Le Nord de la France sera également largement impacté par cette grève nationale avec en moyenne un TER et un TGV sur dix ce mardi. Dans le détail, six allers-retours sont prévus entre Lille et Paris dans la journée, et un seul et unique aller-retour entre Boulogne-sur-Mer et Paris.



La circulation sera beaucoup plus simple en direction de l'Angleterre ou encore de la Belgique avec huit Eurostar sur dix et neuf Thalys sur dix.





Toutes les lignes des Hauts-de-France sont impactées. Sauf les lignes Creil-Senlis-Roissy / Crépy en Valois-Roissy / Amiens-Beauvais / Montdidier-St Just-en-Chaussée / Montdidier-Roisel / Laon-Montcorney-Rozoy / La Ferté-Milon Fismes / Etrépagny-Gisors-Cergy. Pas de perturbation non plus pour les TGV Haute-Picardie Amiens et St Quentin.

Normandie

En Normandie, les trains ne circuleront que sur les grands axes entre Paris et Le Havre, Paris et Cherbourg ainsi que Paris et Granville. Cependant, la majorité des liaisons sera assurées par des autocars de substitution.



À noter qu'aucun TGV ne sera au départ de cette région alors que 12% des trains seront malgré tout assuré dans l'ouest de la France.

Grand-Est

Dans l'est de la France, les usagers devront être patients. Seulement trois allers-retours entre Nancy et Paris, deux allers-retours entre Metz et Paris et une seule entre le Luxembourg et Paris. En moyenne, seuls deux TGV sur dix seront en circulation dans cette région.



Au niveau régional, le constat est également particulièrement alarmant pour les voyageurs alors que la grande majorité des TER seront remplacés par des autocars. Seuls certaines liaisons entre Nancy et Metz, Metz et le Luxembourg ou encore entre Nancy et Lunéville seront possibles.