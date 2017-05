publié le 15/05/2017 à 21:52

"Il a toutes les qualités pour assumer la fonction difficile que le président de la République vient de lui confier". Ces mots, qualifiants Édouard Philippe, ont été prononcés par celui qui l'a accompagné pendant une grande partie de sa carrière politique : Alain Juppé. À peine quelques minutes après sa nomination à Matignon, le maire de Bordeaux lui a rendu un hommage appuyé : "Édouard Philippe, qui est un ami, est un homme de grand talent. C'est un maire apprécié par la population de sa ville (Le Havre, ndlr), qu'il a considérablement développée dans la continuité d'Antoine Rufenacht. C'est aussi un député qui connaît parfaitement les rouages de l'activité parlementaire".



Les deux hommes se sont rencontrés en 2002, et ne se sont pas quittés depuis. À l'époque, Alain Juppé cherche à construire l'UMP, et ne peut pas le faire seul. C'est alors qu'on lui parle de ce jeune homme de 32 ans, passé par Sciences-Po et l'ENA et désormais conseiller politique. "En deux rendez-vous de dix minutes, l’affaire est pliée", raconte l'Obs. Édouard Philippe est alors nommé directeur général de l'UMP. Lorsqu'Alain Juppé est condamné en 2004 dans l'affaire des emplois fictifs du RPR, Édouard Philippe se tourne vers le privé, mais pas pour très longtemps. Quand son mentor devient ministre de l'Écologie, il le rejoint à nouveau à son cabinet. Un mois après, Alain Juppé quitte ses fonctions de ministre, après un échec aux législatives. Mais durant ce court laps de temps, Édouard Philippe a réussi à faire ses preuves : "Il est d'une incroyable efficacité. En un mois, il m'avait mis sur pied le Grenelle de l'environnement", se souvient le maire de Bordeaux.

Leurs routes se séparent à nouveau mais le lien est indéfectible. Lorsqu'Alain Juppé décide de se lancer dans la course de la primaire de la droite et du centre, c'est naturellement qu'il nomme Édouard Philippe porte-parole de sa campagne. "Ils se comprennent sans se parler, ont la même manière de raisonner", explique Gilles Boyer, un autre proche d'Alain Juppé, mais pas seulement.

Car cet ancien directeur de cabinet du maire de Bordeaux est également l'un des meilleurs amis d'Édouard Philippe. À peine quelques secondes après la nomination de ce dernier à Matignon, il a déclaré sur Twitter : "Édouard Philippe est mon ami. En tant qu'homme et en tant que citoyen, je suis heureux qu'il soit à la tête du Gouvernement de la France". Quelques jours plus tôt, Gilles Boyer était l'invité de RTL et indiquait : "Si j'étais président de la République, je le nommerais premier ministre". Selon lui, il a "l'expérience et les épaules" pour assumer cette fonction. Les deux hommes s'entendent si bien qu'ils ont même co-écrit deux romans ensemble. Ces deux thrillers politiques, intitulés L'heure de vérité et Dans l'ombre, sont parus respectivement en 2007 et en 2011.

Autre homme-clé de l'entourage d'Édouard Philippe : Antoine Rufenacht. Cet ancien collaborateur de Raymond Barre, devenu par la suite directeur de campagne de Jacques Chirac en 2002, a fait d'Édouard Philippe son successeur à la mairie du Havre, qu'il a dirigé pendant 15 ans (de 1995 à 2010, ndlr). C'est en 2001, à sa sortie de l'ENA, qu'Édouard Philippe rencontre pour la première fois Antoine Rufenacht. Ce dernier lui propose alors une place dans son équipe municipale.

C'est ainsi que celui qui est aujourd'hui Premier ministre fait ses armes, en tant qu'adjoint, puis maire, lorsque la succession d'Antoine Rufenacht lui est offerte sur un plateau en 2010. En 2014, il est élu maire du Havre dès le premier tour. "J’ai eu une chance incroyable, il (Antoine Rufenacht, ndlr) m’a beaucoup aidé, cette rencontre a été très importante pour moi", expliquait Édouard Philippe au Monde. Lors de la passation de pouvoir avec Bernard Cazeneuve ce lundi 15 mai, Édouard Philippe a d'ailleurs rendu hommage a celui qui lui a mis le pied à l'étrier. "J'ai une pensée pour ceux qui constituent des exemples : une pensée pour Antoine Rufenacht qui m'a beaucoup appris".



L'un des points communs entre Emmanuel Macron et Édouard Philippe ? Les deux hommes comptent dans leur entourage proche l'économiste, écrivain et haut fonctionnaire français, qui fut également conseiller spécial auprès de François Mitterand : Jacques Attali. Certains expliquent même que c'est lui qui serait à l'origine du rapprochement entre les deux hommes. Interrogé à ce sujet par L'Obs, Jacques Attali a simplement indiqué : "On me prête un rôle excessif dans tout cela". En tout cas, ce dernier est accueilli tous les ans au Havre pour le Forum de l'économie positive, que les deux hommes ont monté ensemble.