publié le 17/05/2017 à 17:53

En nommant une présidente de maison d'édition à la tête du ministère de la Culture, Emmanuel Macron confirme sa réputation d'homme féru de littérature. Françoise Nyssen a été choisie pour ce prestigieux poste, comme on l'a appris lors de annonce du nouveau gouvernement par le secrétaire général de l'Élysée Alexis Kohler mercredi 17 mai.



Après avoir obtenu des diplômes en science et urbanisme, Françoise Nyssen a travaillé dans la maison d'édition de son père, Actes Sud, fondée en 1978. Elle y a fait ses armes en tant qu'éditrice, puis présidente du directoire. Elle reprend les rênes de l'entreprise familiale en 2000 et l'érige au rang de grande maison d'édition. François Nyssen reçoit d'ailleurs la légion d'honneur en 2013 et publiera dans sa maison d'édition le best-seller Millénium.

Une éditrice reconnue et couronnée de succès

En 2015, c'est le jackpot, la maison d'édition obtient trois des prix les plus prestigieux de littérature : Boussole de Mathias Enard remporte le prix Goncourt, Kamel Daoud celui du premier roman avec Meursault, contre-enquête et Svetlana Alexievitch le prix Nobel de littérature. Grâce à ces récompenses obtenues sous la direction de Françoise Nyssen, Actes Sud s'est taillé une réputation de maison d'édition de goût.

Cette éditrice portera désormais la casquette de ministre. Et plusieurs personnalités ont salué sur Twitter la nomination d'une femme de lettres à ce poste, comme le journaliste Sylvain Bourmeau, qui a déclaré sur Twitter : "Une grande éditrice, Françoise Nyssen, ministre de la Culture, c'est une première dans l'histoire de la République."

Après la longue hégémonie du spectacle vivant puis du cinéma, une éditrice, @NyssenCulture, est nommée rue de Valois ! https://t.co/yVvu5PPsQX — Sylvain Bourmeau (@bourmeau) 17 mai 2017

Femme de culture sans aucun doute. Belle nomination. Vive La littérature! https://t.co/sUnGEMSpE8 — Anne Sinclair (@anne_sinclair) 17 mai 2017

Plusieurs ministres de la Culture issus du milieu littéraire

Cela faisait longtemps qu'une personnalité littéraire n'avait pas été nommée à ce poste, mais Françoise Nyssen n'est pas la première. Elle est tout au plus la première à faire partie du monde de l'édition. Dès la création de ce ministère, en 1959, l'écrivain André Malraux prend ce titre suite à la demande du général De Gaulle. Après lui, beaucoup ont eu une carrière exclusivement politicienne.



Mais quelques ministres de la Culture ont fait partie du milieu littéraire. Maurice Druon, François Giroud, et Alain Peyrefitte ont eu une carrière d'écrivain. D'autres ministres ont eu une carrière dans le milieu culturel, comme Jack Lang qui a été homme de théâtre mais aussi Frédéric Mitterrand.



Dans les différents gouvernements de François Hollande, du moins après Aurélie Filippetti, l'accent a plutôt été mis sur l'audiovisuel que sur la littérature et les lettres. La priorité est largement donnée au numérique, notamment avec Fleur Pellerin. Peut-être que Françoise Nyssen opérera un retour aux sources, en mettant plus l'accent sur son domaine de prédilection, la littérature.