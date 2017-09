publié le 17/09/2017 à 13:43

Polémique entre la maire de Paris et le préfet de police. Les travaux de réaménagement de la rue de Rivoli à Paris n’ont pas l’air de plaire au préfet de police de la capitale, Michel Delpuech. Celui-ci l’a fait savoir à la fin de juillet, dans une lettre à la maire de Paris, Anne Hidalgo, à l’initiative du projet dans le cadre de son plan vélo. Michel Delpuech alerte sur les difficultés de circulation des véhicules de secours qui seraient entraînées dans la capitale à cause de la mise en place d'une voie unique.



Faire en sorte que les véhicules de sécurité puissent circuler, c'est une priorité pour le ministre de l'Intérieur, qui était l'invité du Grand Jury dimanche 17 septembre. Nous proposons, plutôt que d'avoir un certain nombre de mesures partielles qui soient prises au coup par coup, qu'on réfléchisse plutôt, entre le préfet de police et la maire de Paris, à une espèce de plan global de circulation permettant de prendre en compte les préoccupations des uns et des autres", explique Gérard Collomb qui inscrit sa réflexion avec la perspective des Jeux olympiques à Paris en 2024.

Il assure qu'il "convient" que la France puisse accueillir "des millions de touristes" qui vont venir à Paris dans les meilleures conditions. Le ministre de l'Intérieur, tout en précisant qu'il ne veut "se fâcher avec personne", incite donc Anne Hidalgo à plus de "concertation".