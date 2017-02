Gérard Collomb est l'invité de RTL

publié le 21/02/2017 à 07:00

Depuis plusieurs semaines, il ne fait campagne que pour un seul homme : Emmanuel Macron. Gérard Collomb, sénateur-maire de Lyon, a été l'un des premiers séduits par la candidature de l'ancien ministre de l'Économie à la présidentielle. Résultat : il subit les foudres du parti socialistes. Jean-Christophe Cambadélis ayant annoncé que ceux qui, au sein du parti, soutiendront la candidature du leader d'"En Marche !" ne pourront plus faire partie des rangs socialistes.



Lors de son passage sur le plateau de BFM Politique, le 19 février, Gérard Collomb s'est dit optimiste sur un possible ralliement de François Bayrou à Emmanuel Macron. Car pour lui, l'ancien ministre incarne le changement et sa candidature est la bonne. "Je pense que ça serait bien qu'à un moment donné les réformistes, que ceux qui veulent dépasser les clivages de notre société, puissent retrouver", a-t-il notamment déclaré.

Le sénateur-maire de Lyon n'est par ailleurs pas tendre avec la gauche. "Le Parti socialiste, et en particulier son candidat qui représente la gauche du parti, vont être devant un choix crucial : 'Est-ce que finalement j'empêche Emmanuel Macron d'être au second tour et je laisse faire un duel entre François Fillon et Marine Le Pen ?'". Selon lui, le choix des socialistes sera nécessairement cornélien.



