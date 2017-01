Le maire de Lyon affirme qu'une dynamique existe autour d'Emmanuel Macron et invite le gagnant de la primaire de la gauche à se retirer au profit de l'ancien ministre de l'Économie.

Gérard Collomb

par Marie-Pierre Haddad publié le 18/01/2017 à 14:10

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

C'est un boycott clair et assumé. Gérard Collomb, soutien d'Emmanuel Macron, a affirmé qu'il n'ira pas voter lors du premier tour de la primaire de la gauche qui se tient le dimanche 22 janvier. "Avec les candidats socialistes, nous sommes dans la répétition. Chacun a son propre créneau mais je ne vois pas de choses foncièrement nouvelle", explique-t-il au micro de BFMTV, ce mercredi 18 janvier. Il ne sera pas le seul à ne pas voter au scrutin. François Hollande qui n'a pas regardé le deuxième débat, sera en déplacement et ne pourra pas voter.



Dans un manifeste "les socialistes avec Macron", une cinquantaine d'élus et de responsables socialistes de Lyon et sa région affirment qu'ils s'engagent "aux côtés" du fondateur d'"En Marche !". "Chacun sait bien qu'il n'existe aucune chance pour un candidat sorti de la primaire, non seulement de l'emporter, mais même d'être présent au second tour", expliquent les signataires.



Le sénateur-maire de Lyon ajoute que "le candidat qui va sortir de la primaire va être obligé de constater que celui qui peut gagner la présidentielle est Emmanuel Macron. Il devra alors se retirer". Fidèle à l'ancien ministre de l'Économie, il estime qu'"Emmanuel Macron a été beaucoup plus franc dans la rupture que Manuel Valls. Il a analysé les manques du quinquennat (...) Plus le temps passe et plus les meetings se remplissent. Emmanuel Macron est un progressiste qui veut rassembler (...) Il veut toujours aller au contact et c'est ce qui lui permettra d'être un bon président".