Gérald Darmanin : "Manuel Valls, c'est le Richard Virenque de la politique"

Le secrétaire général adjoint des Républicains s'est montré très vindicatif envers l'ex-Premier ministre et candidat à la primaire PS Manuel Valls.

publié le 06/01/2017 à 08:22

"Manuel Valls est le Richard Virenque de la politique", a lancé Gérald Darmanin, invité de RTL Matin ce vendredi 6 janvier. Le secrétaire général adjoint des Républicains, nommé récemment par le candidat de la droite à la présidentielle François Fillon, a en effet comparé l'ex-Premier ministre à ce cycliste français impliqué dans un scandale de dopage. "Il a tout fait à l'insu de son plein gré, poursuit Gérald Darmanin, le 49-3 ce n'était pas lui, les heures supplémentaires, on lui a imposé aussi la suppression".



Celui qui était alors directeur de la campagne de Nicolas Sarkozy s'est montré très vindicatif à l'égard de Manuel Valls et a pointé du doigt des incohérences à la suite de la déclaration de l'ex-Premier ministre qui a affirmé que l'utilisation de l'article 49-3 de la Constitution lui avait été imposée : "Il a changé très vite car ça fait cinq semaines à peine qu'il n'est plus au gouvernement. Je trouve que Manuel Valls est particulièrement incohérent dans son projet politique. Il a su, par brutalité, avoir le vent qui récolte la tempête en utilisant cette arme brutale qu'est le 49-3. Il n'a qu'à s'en prendre à lui même il était le chef du gouvernement", juge le maire de Tourcoing. Avant de conclure : "C'est un homme qui prône la responsabilité à tous les discours et qui ne se l'applique pas à lui-même".