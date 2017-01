Nicolas Sarkozy surpris à contresens à vélo sur le port de Saint-Tropez

L'ancien président de la République a été prié de terminer à pied après avoir été surpris en sens interdit sur l'un des quais de la ville.

Nicolas Sarkozy le 20 novembre 2016 à Paris.

par Julien Absalon publié le 05/01/2017 à 07:30

On a retrouvé Nicolas Sarkozy. L'ancien président de la République, qui a disparu de la circulation après sa défaite sévère le soir du premier tour de la primaire de la droite et du centre le 20 novembre, a été aperçu sur le port de Saint-Tropez (Var) à vélo, l'un de ses plaisirs quotidiens. Parti du Cap Nègre, où se trouve sa résidence familiale, Nicolas Sarkozy a oublié son code de la route. D'après une information de Nice Matin, l'ancien chef de l'État a remonté le quai Gabriel-Péri "à contresens".



Le quotidien a retrouvé le policier municipal qui l'a interpellé. "Je ne sais pas comment il a pu arriver jusque-là... Je lui ai demandé de façon courtoise de descendre de son vélo et de continuer à pied, ne serait-ce que pour des questions de sécurité. Il m’a répondu qu’il n’y avait aucun souci et il s’est exécuté", relate le fonctionnaire de police, qui précise qu'il aurait procédé de la même façon avec "n'importe quel autre cycliste. Il n'y a pas eu de traitement de faveur" à l'attention de Nicolas Sarkozy, qu'il a trouvé "très aimable".