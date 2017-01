INVITÉ RTL - Le secrétaire général adjoint des Républicains répondra aux questions d'Élizabeth Martichoux dès 7h45.

Crédit : Cécile de Sèze / RTL.fr Gérald Darmanin, invité de RTL, le 17 décembre 2015

par Eléanor Douet publié le 06/01/2017 à 07:06

Il était le directeur de campagne de Nicolas Sarkozy lors de la primaire de la droite et du centre. Gérald Darmanin est, ce vendredi 6 janvier, l'invité de RTL. Le maire de Tourcoing, désormais aux côtés de François Fillon pour la présidentielle, défend les idées du candidat qui l'a par ailleurs nommé secrétaire général adjoint des Républicains. Mais la tâche n'est pas aisée puisque l'ancien premier ministre connaît des semaines difficiles depuis sa victoire le 27 dernier.



Dans un sondage Elabe pour le journal Les Échos publié aujourd'hui François Fillon, bien que toujours en tête, accuse une baisse de 7 à 8 points dans les intentions de vote et son écart avec Marine Le Pen se réduit. Le candidat doit également composer avec Emmanuel Macron, qui réalise une campagne remarquée.



Discret depuis plusieurs semaines, François a profité de sa rentrée politique mardi 3 janvier pour défendre un programme économique qu'il qualifie lui-même de "radical", et qui concentre toutes les attaques de la gauche mais aussi de ses alliés centristes.



