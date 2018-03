Gérald Darmanin est l'invité du "Grand Jury RTL, Le Figaro, LCI"

publié le 28/03/2018 à 16:45

"Mieux détecter la fraude" et "mieux la sanctionner" : le gouvernement a dévoilé, mercredi 28 mars, son projet de loi anti-fraude, qui étend notamment la possibilité de rendre public le nom des fraudeurs, afin de lutter plus efficacement contre l'évasion fiscale. Le texte de loi, présenté comme la contrepartie de la loi sur le droit à l'erreur actuellement en discussion au Parlement, vise à "doter l'administration de nouveaux outils" pour rendre la lutte contre la fraude "plus efficace".



"Nous souhaitons bien distinguer les gens de bonne foi des véritables fraudeurs", a précisé à l'AFP l'entourage du ministre des Comptes publics Gérald Darmanin, qui porte ce texte. "C'est pour ces derniers que nous serons plus durs", ajoute-t-on.

Le projet de loi prévoit pour cela un renforcement des sanctions pour les "officines" et "intermédiaires" accusés de favoriser l'évasion. Ces derniers pourront se voir infliger des pénalités administratives allant de 10.000 euros à 50% des honoraires perçus.

Rassurer les entreprises pour le prélèvement à la source

Autre actualité pour Gérald Darmanin : le prélèvement à la source. Le ministre des Comptes publics s'est livré à une opération de déminage auprès des entreprises sur le prélèvement à la source, réforme phare qui prendra effet au 1er janvier 2019. "À mesure que l'échéance s'approche, il est évident que les entreprises ne sont pas prêtes", a affirmé dans un communiqué la Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME).



La collecte de l'impôt au moment du versement du salaire - et non plus un an après comme actuellement - doit en effet permettre d'ajuster automatiquement le niveau d'imposition aux variations de revenus. Sur le coût que pourrait occasionner la réforme pour les entreprises, Gérald Darmanin a rappelé qu'un rapport de l'Inspection générale des Finances (IGF) l'a évalué entre 300 et 400 millions d'euros l'année de sa mise en oeuvre, mais a aussi souligné que la mise en place de la Déclaration sociale nominative (DSN) dans les entreprises pour collecter les charges sociales leur avait fait gagner "1,5 milliard d'euros", soit environ "25 euros par salarié".



Posez toutes vos question à Gérald Darmanin, le ministre de l'Action et des Comptes publics, dans les commentaires ! Invité du Gran Jury RTL, Le Figaro, LCI, il y répondra en direct.