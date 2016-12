Lors de ses vœux présidentiels, François Hollande s'est tourné vers l'élection présidentielle estimant qu'une victoire du Front national, "ce ne serait plus la France".

François Hollande lors des vœux présidentiels le 31 décembre 2016

par Ambre Deharo , Avec AFP publié le 31/12/2016 à 20:57

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

François Hollande refuse de se laisser abattre en vue de l'élection présidentielle de 2017. S'il n'est officiellement plus candidat, le président de la République a tenu à mettre en garde lors de ses vœux au peuple français, le 31 décembre. "Dans à peine cinq mois, vous aurez, mes chers compatriotes, à faire un choix. Il sera décisif pour la France", a-t-il déclaré. Un choix qu'il souhaite favorable à la gauche alors que la primaire socialiste se tiendra fin janvier afin de désigner le candidat du parti. Pour cela, le chef de l'État a d'ores et déjà attaqué de front les principaux opposant à la gauche : François Fillon et le Front national alors qu'il n'a jamais prononcé le nom de Marine Le Pen pendant ces neuf minutes d'allocution.



Le vainqueur de la primaire de la droite et du centre est l'une des cibles principales du chef de l'État qui a assuré qu'il serait "pleinement à sa tâche jusqu'au dernier jour". "Il en va du modèle social [de la France] auquel vous êtes attachés car il garantit l'égalité de tous face aux aléas de la vie et notamment la santé [et] les services publics", a ainsi critiqué François Hollande, taclant le programme très conservateur du candidat Les Républicains. Les politiques de la dirigeante du Front national n'ont pas non plus été épargnées. "La France, elle est ouverte au monde, elle est fraternelle, elle est européenne", a rappelé le chef de l'État, avant d'attaquer. "Comment imaginer notre pays recroquevillé derrière des murs, réduit à son seul marché intérieur, revenant à sa monnaie nationale et en plus, en plus, discriminant ses enfants selon leurs origines". Et de livrer le fond de sa pensée : "Mais ce ne serait plus la France !", a ainsi lâché le président de la République.

L'avertissement à la gauche

Mais François Hollande, bien au-delà d'attaquer, a souhaité également s'adresser à la gauche, de plus en plus divisée, en vue de l'élection présidentielle de 2017. Se positionnant en chef de file sur le départ, il a invité au rassemblement, et a demandé à sa couleur politique "d'écarter la dispersion de certaines de nos forces politiques qui entraînerait d'ailleurs leur élimination". Et ce dès le premier tour du scrutin, le 23 avril 2017.