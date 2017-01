REPLAY - INVITÉ RTL - Pour le candidat à la primaire de la Belle alliance populaire, le projet de François Fillon de diminuer le nombre de fonctionnaires est "un démantèlement comme on n'a jamais connu de notre modèle social".

par Yves Calvi publié le 04/01/2017 à 09:02

Face à la volonté de François Fillon, candidat de la droite pour la présidentielle 2017, de diminuer le nombre de fonctionnaires en cas d'élection, Manuel Valls persiste et signe : cette mesure est selon lui une "purge". Invité de RTL ce mercredi 4 janvier, l'ancien Premier ministre de François Hollande répond à la question d'un auditeur de qui se dit "choqué" par l'emploi de ce terme "purge", soutenant qu'une réduction de 9% de fonctionnaires sur 5 ans, soit moins de 2% par an, toutes fonctions populaires confondues, n'est pas aussi grave que Manuel Valls veut le faire entendre. Mais le candidat à la primaire de la gauche n'en démord pas : "Le programme de François Fillon est en effet une purge, un démantèlement comme on n'en a jamais connu, de notre modèle social, affirme-t-il. Il doit l'assumer, il s'est fait élire sur ce projet par les électeurs de droite, donc devant les Français, il ne peut pas en changer".



"Je respecte François Fillon. Je respecte aussi la belle primaire de la droite qui l'a désigné", assure Manuel Valls, qui affiche sans détour son objectif dans cette présidentielle : "être au deuxième tour face à François Fillon". "Ce que je reproche à François Fillon, c'est que son programme, pour les fonctionnaires comme pour la protection sociale, ouvre les vannes pour l'extrême droite, affirme-t-il. Au fond, les catégories populaires, les fonctionnaires des catégories C et B, les personnes âgées qui auront le sentiment qu'elles ne seront plus soignées demain, dans les territoires urbains comme dans les territoires ruraux, vont se demander 'qui va nous protéger de ce programme particulièrement dur ?'. Moi, je veux que ce soit la gauche. Je veux protéger ces fonctionnaires qui participent de l'intérêt général", martèle l'ancien maire d'Évry.