Les magistrats ont passé au crible les comptes publics et ont relevé, entre autres, la gabegie qu'a été l'écotaxe.

Crédit : THOMAS BREGARDIS / AFP Un portique écotaxe

par Claire Gaveau publié le 08/02/2017 à 06:50

26 Partages FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

L'écotaxe était l'un des grands projets portés sous la présidence de François Hollande. Votée à la quasi-unanimité, elle reste pourtant un cuisant échec alors qu'elle avait pour objectif de "couvrir les coûts d'usage du réseau routier national et d'une partie du réseau routier local". Un projet avorté alors que de nombreuses manifestations sont venues contrecarrer les objectifs présentiels. Le 30 octobre 2014, la résiliation du contrat passé avec la société Écomouv intervient mais "n'a pas été conduite en protégeant suffisamment les intérêts de l'État".



La Cour des comptes évoque dès lors des pertes importantes de même qu'un manque à gagner considérable. "Sur la durée d’exécution du contrat de partenariat (2014-2024), à paramètres inchangés et aux conditions économiques de 2014, l’écotaxe poids lourds aurait dû rapporter 9,83 Md€ nets aux administrations publiques, dont 8,07 Md€ à l’État et 1,77 Md€ aux collectivités départementales", détaille le rapport. En outre, l'État a dû s'acquitter de plus d'un milliard d'euros en indemnisation.



Plus généralement, les magistrats évoquent "une occasion manquée". "Coûteux pour les finances publiques et dommageable pour la cohérence de la politique des transports et son financement, l’abandon de l’écotaxe poids lourds constitue un gâchis", conclut la juridiction.