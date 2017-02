Bayrou accuse Fillon d'être "sous l'influence des puissances d'argent"

publié le 08/02/2017 à 08:52

"Il y a une chose que tous les français savent : il y a eu une atteinte à la décence". François Bayrou n'avait pas été tendre avec François Fillon le 5 février dernier. Empêtré dans l'affaire des supposés emplois fictifs dont aurait bénéficié sa femme Penelope, le candidat de la droite devrait se retirer de la course à l'Élysée, avait estimé le président du MoDem sur RTL, "pour retrouver un débat qui soit à la hauteur", avait ajouté François Bayrou.



"On ne peut pas se présenter avec un programme qui demande des sacrifices à tout le monde, notamment à ceux qui sont en bas de la pyramide, à ceux qui ont le plus de difficulté, et on réserve les privilèges à ceux, qui au contraire, sont dans des situations protégées et de pouvoir", avait poursuivi le maire de Pau.

François Bayrou est allé plus loin ce mercredi 8 février. Invité sur France 2, François Bayrou a déclaré que "jamais dans l'histoire de la République, un candidat aux plus hautes fonctions, à la présidence de la République, n'a été ainsi sous l'influence des puissances d'argent", affirmant que "la responsabilité politique est une responsabilité qui normalement doit être mise à l'abri des intérêts".



Le Président du MoDem, par ces mots, confirme une nouvelle fois qu'un accord avec François Fillon, s'il restait candidat est "impossible", comme il l'avait expliqué le 5 février dernier.

François Bayrou doit-il se présenter à l’élection présidentielle ? Oui

Non

Ne se prononce pas