Xavier Couture quitte France Télévisions : "Je ne crois pas pouvoir apporter plus"

publié le 06/11/2017 à 19:32

C'est un départ de choix dans les rangs de France Télévisions. Xavier Couture, numéro deux du groupe derrière Delphine Ernotte, va quitter son poste au début de l'année prochaine. Le directeur des programmes et de la stratégie "a des projets personnels qui lui tiennent à cœur - notamment la création d'un Institut d'études des médias - qui ne sont pas compatibles avec le maintien de ses fonctions à France Télévisions", indique la direction dans un communiqué.



Au micro de RTL, Xavier Couture raconte sa décision. "Je suis venu il y a un an avec la volonté et le désir de servir une femme qui est à la fois une immense professionnelle et une amie. Je suis venu, j'ai fait un certain nombre de choses et quand on n'a pas toutes les manettes qu'on voudrait avoir, on se pose des questions", avance-t-il rejetant cependant toute idée de "conflit" entre Delphine Ernotte et lui. "C'est d'un commun accord que nous mettons fin à cette collaboration", enchaîne-t-il.

Et de poursuivre : "Aujourd'hui, il y a une organisation à France Télévisions qui laisse à chacune des antennes une pleine autonomie. Ceux qui ont les budgets ont le pouvoir et ce n'était pas mon cas. J'ai apporté ce qui me semblait important de pouvoir apporter, c'est à dire une réflexion conceptuelle".

S'il assure que Delphine Ernotte lui a laissé la possibilité "de réfléchir, d'apporter sa pierre et de faire progresser la réflexion collective", Xavier Couture pense être arrivé au bout des choses. "À ce stade, je ne crois pas pouvoir en apporter beaucoup plus", explique-t-il.

Delphine Ernotte, une femme de compétences

Et malgré les nombreuses critiques envers Delphine Ernotte, Xavier Couture refuse de lâcher la présidente de France Télévisions. "Elle est extraordinairement intelligente, compétente, subtile dans sa manière d'approcher le métier de la télévision, qui est devenu d'une extraordinaire difficulté.



Mais alors, qu'a-t-elle apporté à France Télévisions ? "Il y a tout ce que vous voyez mais aussi tout ce que vous ne voyez pas", attaque-t-il évoquant notamment la création d'une chaîne de télévision mais aussi la création d'un feuilleton visible l'année prochaine et d'une plateforme pour les 18-30 d'ici la fin de l'année.



"Les programmes sont des entités longues à fabriquer et il y a des choses qui sont dans le four et qui vont sortir. Cela montre à quel point il y a une réflexion de fond sur la nouvelle manière de faire de la télévision", assure-t-il.