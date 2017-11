Élise Lucet, l'animatrice préférée des Français qui dérange les puissants

publié le 07/11/2017 à 22:11

Elle ne craint rien ni personne. Comme si le temps et les épreuves avaient fait d'elle une guerrière. Avec en point d'orgue, l'année 2011. Les reporters Stéphane Taponier et Hervé Ghesquière, qui travaillent pour Pièces à Convictions, sont alors retenus en otage par les talibans. Depuis plus d'un an, Élise Lucet vit dans l'inquiétude et la culpabilité. Elle se mobilise sans relâche pour obtenir leur libération. Qui interviendra en juin.



Une consolation après un grand chagrin. Élise Lucet était mariée depuis cinq ans avec l'antiquaire Martin Bourgeois. Un mariage sur le tard, après une liaison d'une dizaine d'années avec Jean-Marie Cavada. Mais trois mois plus tôt, Martin est mort d'une leucémie. Leur petite fille, Rose, n'a que 4 ans et une santé fragile. "Quand on a vécu ça, on n'a plus peur de grand chose", dit-elle.

Le cauchemar des services de com

L'année suivante, c'est le début de l'aventure Cash Investigation. Une émission qui a rendu Élise Lucet plus populaire que jamais. C'est tout simplement l'animatrice préférée des Français. Pour eux, elle est la fierté du service public. Celle qui justifie la redevance.



C'est que la présentatrice du 13 heures poliment assise en plateau s'est levée pour aller poser des questions effrontées aux puissants. Personne ne lui échappe, pas même le pape qu'elle a interpellé sur la place Saint-Pierre pour une enquête sur la pédophilie dans l'Église. Pas même Michel Leclerc qui s'est réfugié aux toilettes pour lui échapper. Elle est devenue le cauchemar des services de com. Une sorte de Michael Moore tricolore. Le militantisme en moins.

Le journalisme n'était pas sa vocation

À 10 ans, dans sa Normandie natale, elle rêvait d'être vulcanologue. Pas impressionnée, elle écrit au spécialiste, Haroun Tazieff pour lui demander comment faire. Et elle renonce en découvrant qu'il faut beaucoup de diplômes. Parce que les études, ce n'est vraiment pas son truc.



Mais ses parents profs lui ont transmis leurs valeurs : le travail, l’intérêt général. "J'ai confiance en toi", lui dit sa mère. Une mère qui admire Christine Ockrent. La petite Élise lui promet qu'elle la remplacera, un jour.



Elle décroche son bac à l'oral mais largue la fac au bout de trois mois. "J'ai traîné avec des copains punk à crête et j'ai perfectionné ma technique au flipper". Voilà son souvenir de cette période. Après une année au Canada, elle envoie une lettre à Radio France et FR3, à tout hasard. Et voilà 34 ans que ça dure. En fait, Élise Lucet ne craint qu'une chose : c'est l'ennui.