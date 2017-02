publié le 06/02/2017 à 14:49

Il a été le premier à se désolidariser de la ligne de défense de François Fillon dans les rangs des Républicains. Près d'une semaine après avoir déclaré que "le résultat de la primaire [était] caduc" à cause des soupçons d'emplois fictifs pesant sur François Fillon, le député Les Républicains du Rhône Georges Fenech a fait part de son intention de publier une liste des parlementaires en accord avec sa position sur la question, lundi 6 février sur les ondes de RFI.



En s'exprimant la semaine passée, le parlementaire avait lancé un appel à ses homologues du palais Bourbon et du palais du Luxembourg. Il compte donc publier une liste de noms, ce lundi 6 février dans l'après-midi. Une publication qui risque de s'entrechoquer avec la conférence de presse que donnera François Fillon depuis son QG, à 16 heures. Mais si Georges Fenech a été le premier à s'élever contre le maintien de François Fillon dans la course à l'Élysée, il reconnaît que la décision sur les suites à donner au "Penelope Gate" revient à l'intéressé lui-même. "Il a la légitimité pour poursuivre, il bénéficie de tout ce qui est présomption d'innocence." Néanmoins, le sarkozyste rajoute que ce qu'il constate, "comme beaucoup de [ses] collègues, [...] c'est que nous ne sommes plus audibles sur le terrain."

Selon les informations de RTL, Georges Fenech devrait être sanctionné pour ce coup d'éclat, en se voyant retirer son investiture pour les prochaines élections législatives. Dans sa conférence de presse, François Fillon a prévu de répondre aux soupçons formulés par Le Canard Enchaîné et Mediapart. Selon un proche contacté par RTL, il souhaiterait annoncer sa volonté de rembourser les salaires perçus par son épouse Penelope Fillon.