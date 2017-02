Benoît Hamon sur l'affaire Penelope Fillon : "Cette histoire tourne au calvaire"

INVITÉ RTL - Le candidat socialiste à la présidentielle souhaite interdire aux parlementaires de pouvoir embaucher des membres de leur famille.

par Julien Absalon publié le 06/02/2017 à 08:54

Benoît Hamon n'accable pas François Fillon. Tandis que François Bayrou appelle très clairement François Fillon à se retirer de la course à la présidentielle à cause des soupçons d'emplois fictifs - dits Penelope Gate - qui pèsent sur son épouse, le candidat socialiste préfère se tenir loin de la polémique. "Cette histoire tourne au calvaire pour lui et sa famille. C'est à lui d'apprécier s'il est en situation", estime le député des Yvelines, au micro de RTL, à l'approche d'une éventuelle intervention télévisée du représentant de la droite.



"Clairement, aujourd'hui, il y a un trouble dans l'opinion. Et pas simplement chez les électeurs de droite", ajoute Benoît Hamon, assurant n'avoir "pas beaucoup de commentaire à faire" sur cette affaire de soupçons d'emplois fictifs.



Pour le socialiste, c'est néanmoins l'occasion de se prononcer en faveur d'une interdiction des emplois familiaux pour les parlementaires, afin qu'une telle polémique ne puisse techniquement plus exister et pour lever toute ambiguïté. "Je préconise que l'on n'emploie aucun membre de sa famille quand on est parlementaire", dit-il, tout en rappelant avoir participé, lorsqu'il était eurodéputé entre 2004 et 2009, à un rapport sur cette thématique.