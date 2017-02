ÉDITO - "Quand paiera-t-on décemment le métier politique ?" : c'est le commentaire de l'économiste Alain Minc pour expliquer l'affaire Fillon.

par Pascal Praud , Loïc Farge publié le 06/02/2017 à 10:31

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

"Et l'ouvrier qualifié de 50 ans qui fait les trois-huit et qui gagne 1.200 euros nets par mois, il est payé décemment ?", interroge Pascal Praud. "Et le professeur des écoles qui commence sa carrière à 1.300 euros, il est payé décemment ?", demande-t-il encore. "Et l'étudiant Bac+5 qui enchaîne les stages à 450 euros net par mois, soit 3,60 euros de l'heure, il est payé décemment ?", insiste le journaliste.



"Soyez prudent monsieur Minc, vous n'avez pas saisi l'époque", avertit Pascal Praud. "L'affaire Fillon cristallise la colère. Saint-Just et Robespierre écrivent sur Twitter, on guillotine en 140 signes, le climat est malsain : chacun le constate et le regrette", analyse-t-il, ajoutant : "La transparence est exigée, à juste titre, et les privilégiés sont montrés du doigt".



"Alain Minc a raison : le métier politique est mal payé. Mais il apporte une mauvaise réponse à une question qui ne se pose pas", estime le journaliste, qui évoque une "erreur de tempo". Selon lui, l'explication de l'économiste "sonne comme une justification". Et de le mettre en garde à nouveau : "Soyez prudent, monsieur Minc. C'est une révolution ? Pas encore sire, juste une révolte", conclut-il en référence à l'appel à la lucidité que le grand maître de la garde robe adressa à un Louis XVI effrayé par les événements du 14 juillet 1789.