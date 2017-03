Les étranges confessions de François Fillon à Benoît XVI

publié le 30/03/2017 à 09:09

Alors qu’ils devaient tous deux sortir de l'aéroport pour faire une déclaration commune, François Fillon et Benoît XVI se sont retrouvés bloqués dans l’aéroport de Tarbes, en septembre 2008. Bloqués par une panne des portes électriques de l’aéroport, les deux hommes commencent alors à échanger pour faire passer le temps.



L’homme qui à l’époque le Premier ministre de Nicolas Sarkozy commence à parler de Paris et notamment de Pigalle, au souverain pontife. "Je ne sais pas pourquoi j'entretiens Votre Sainteté de ces sujets, car vous connaissez très bien les charmes de Paris", aurait même ajouté le chef du gouvernement selon L’Opinion.

"En réalité, c’est le pape qui a commencé à me parler d’Alitalia [compagnie aérienne italienne]", corrige François Fillon, "d’Alitalia on est arrivé à Berlusconi et c’est là où je me suis égaré en lui racontant le 14 juillet 2007 où Berlusconi avait voulu aller à Pigalle". "Contrairement à ce que vous venez de dire, il avait un visage rayonnant et souriant, se demandant jusqu’où j’allais aller", ajoute le canidat Les Républicains.