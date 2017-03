VIDÉO - François Fillon sur RTL : "Je n'ai pas souvenir d'avoir dénoncé la justice"

publié le 30/03/2017 à 07:18

De toutes les candidatures à la présidentielle, celle de François Fillon restera certainement la plus apparentée à un parcours d'obstacles. Au cours des dernières semaines, visé par la justice et mis en examen à la mi-mars, le candidat de la droite a opté pour une défense qui dénonce la justice, la presse et un complot d'état. Mais François Fillon, invité ce 30 mars des Petits-Déjeuners de la présidentielle de RTL, s'en défend.



"Je n'ai pas souvenir d'avoir dénoncé la justice, répond-il. J'ai dénoncé la manipulation de la justice par le pouvoir, ce qui n'a rien à voir. Et je pense que pour diriger notre pays, pour que la France soit une démocratie exemplaire, il faut que le pouvoir ne se mêle pas des affaires judiciaires et n'instrumentalise pas la justice", justifie le candidat.

Au fond, à la fin, ce sont les Français qui se prononcent et c'est le peuple. François Fillon Partager la citation





L'ancien premier ministre évoque la proximité entre justice, presse et pouvoir. Il conseille ainsi la lecture d'une interview de Jean-Pierre Chevènement publiée début mars dans L'Express qui dénonce cette forme de collusion entre le pouvoir la justice et la presse qui, selon lui, pèse sur le fonctionnement démocratique. "Je vous invite à le lire parce que ce n'est pas un de mes amis et ce papier est frappé au coin du bon sens", conseille François Fillon.

Le candidat Les Républicains se dit confiant en le choix des Français, malgré son recul dans les sondages et son implication présumée dans les affaires qui gravitent autour de lui et de son entourage. "Au fond, à la fin, ce sont les Français qui se prononcent et c'est le peuple", affirme François Fillon.